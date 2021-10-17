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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. تعرف على قرار الأهلي الجديد فى حالة الهزيمة .. تغريم حازم إمام في مشاجرة توسكر الكيني

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الرياضية المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

-موسيماني: الأهلي تعرض لظروف صعبة وغير راض عن نتيجة مباراة الحرس الوطني

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه غير راض عن نتيجة مباراة ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي.. 

-بتعادل إيجابي.. الأهلي يفرط في الفوز علي الحرس الوطني بمستهل المشوار الافريقي

انتهت مباراة الأهلي والحرس الوطني بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب جينرال سيني كونتش ضمن منافسات في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

تغريم حازم إمام في مشاجرة توسكر الكيني

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن قرار إدارة نادي الزمالك بتغريم حازم إمام لاعب الفريق ماليًا على خلفية ما حدث منه وتكسير غرفة خلع ملابس ملعب استاد نيايو الوطني الذي أقيم عليه اللقاء.

عقوبة وقف قيد جديدة .. شيكابالا يغرّم الزمالك مليون دولار |تفاصيل

أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن محكمة كاس تغرم الزمالك مليون دولار لصالح سبورتنج لشبونة، وتمهله 30 يوما قبل فرض عقوبة جديدة من وقف القيد.

-قبل مباراة الٱهلي.. مينا عبيد ٱقوى رجل في العالم يدعم الٱحمر في رسالة خاصة لصدى البلد

عبر البطل مينا عبيد ،صاحب لقب العملاق المصري المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية عن سعادته لتحقيق الميدالية الذهبية في وزن ثقل برفع 345 كيلو جرام في مسابقة “ DEADLEFT” الخاصة بالقوة البدنية.. 

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

كشفت ديانا أوينا، المنسقة الإعلامية لنادي توسكر الكيني، عن أعمال تخريبية قام بها لاعبو الزمالك عقب المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أوليفيرا يشيد بـ"أبو جبل" بعد تألقه أمام توسكر
أشاد البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمستوى محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض خلال مباراة توسكر الكيني التي أقيمت اليوم باستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


حسام المندوه: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام توسكر

 

أبدى الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأبيض في كينيا، سعادته بالفوز على توسكر الكيني بهدف دون رد، في لقاء ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي أقيم على استاد نيايو الوطني.


قهرنا كل الظروف.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على توسكر

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على توسكر الكيني بهدف دون رد في مباراة ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت باستاد نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

 

تمت بنجاح| الزمالك يفوز على توسكر الكيني بهدف بن شرقي

 
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا هاما على نظيره توسكر الكيني في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

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