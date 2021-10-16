الأهلي يتقدم على الحرس الوطني 1-0 في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والحرس الوطني بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب جينرال سيني كونتش ضمن منافسات في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل الشوط الأول..

حاول فريق الحرس الوطني استغلال اي صغرة في بداية المباراة من دفاع الأهلي، وتمكن لاعبي الفريق المنافس من الوصول إلى منطقة جزاء الأهلي أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقية.

نظم الأهلي كرة تبدو جيدة ولكن ينقصها الدقة، مرر خلالها طاهر محمد طاهر كرة بينية لمحمد شريف مهاجم الفريق ولكن أطلق الحكم صافرته واحتسبها تسلل على هداف الأهلي.

حاول فريق الحرس الوطني محاصرة لاعبي الأهلي في الدقيقية 12 من عمر المباراة، ولكن في كرة عالية اقتنص علي لطفي حارس مرمى الأهلي الكرة ببراعة.

تسبب حارس مرمى الحرس الوطني في ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد تدخله بقوة على محمد شريف داخل منطقة الجزاء.

تصدى علي معلول لاعب الأهلي للكرة وسددها في مرمى فريق الحرس الوطني وسجل الهدف الاول للأهلي في الدقيقة 19.

لم يتمكن لاعبي الحرس الوطني من تشكيل هجمة خطيرة على مرمى علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي طوال الشوط الأول.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف.