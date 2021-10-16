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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مينا عبيد: أنا أهلاوي وسعيد بتحقيق الميدالية الذهبية

مينا عبيد وبيج رامي
مينا عبيد وبيج رامي

عبر البطل مينا عبيد ،صاحب لقب العملاق المصري المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية عن سعادته لتحقيق الميدالية الذهبية في وزن ثقل برفع 345 كيلو جرام في مسابقة “ DEADLEFT” الخاصة بالقوة البدنية وذلك في ختام بطولة مستر أولمبيا العالمية والتي أقيمت في ولاية فلوريدا الأمريكية .

 

وأضاف مينا عبيد ، في تصرحات خاصة لصدي البلد ، أنه يأمل في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة .

 

وعن انتمائه الكروي قال مينا عبيد" أنا أهلاوي وأتمني الأهلي في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم وعودة الدوري إلي مكانته من جديد .

 

وأكد مينا عبيد، أنه ينمتي إلي عائلة أهلاوية متابعا:" الأهلي دائما حافز اساسي لأي مصر في تحقيق الإنجازات والبطولات .

 

مينا عبيد يفوز بلقب أقوى رجل في العالم في مسابقة DEADLEFT

 

نجح البطل مينا عبيد صاحب لقب العملاق المصري، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الميدالية الذهبية في وزن الثقيل برفع 345 كيلو جرام في مسابقة “ DEADLEFT” الخاصة بالقوة البدنية وذلك في ختام بطولة مستر أولمبيا العالمية والتي أقيمت في ولاية فلوريدا الأمريكية .

 

وفضل البطل المصري المشاركة والتحامل مع منتخب مصر ليساهم في حصول المنتخب على المركز الأول بحصاد 4 ميداليات ذهبية للمنتخب المصري في أكبر حدث رياضي عالمي للقوة البدنية".

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مينا عبيد الولايات المتحدة الامريكية العملاق المصري مستر أولمبيا العالمية دوري ابطال افريقيا

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