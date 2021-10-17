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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصل لـ200 ألف جنيه .. تغريم حازم إمام في مشاجرة توسكر الكيني

حازم إمام
حازم إمام

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن قرار إدارة نادي الزمالك بتغريم حازم إمام لاعب الفريق ماليًا على خلفية ما حدث منه وتكسير غرفة خلع ملابس ملعب استاد نيايو الوطني الذي أقيم عليه اللقاء.

وأكد كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم أن العقوبة على اللاعب ستصل إلى 200 ألف جنيه بسبب ما فعله.

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العاصمة الكينية نيروبي لبدء رحلة العودة إلى القاهرة في السابعة صباح اليوم الأحد بتوقيت كينيا، السادسة بتوقيت مصر.

وتستغرق رحلة الطيران من كينيا إلى القاهرة نحو خمس ساعات.

 وسيتحرك الفريق من فندق الإقامة في تمام الرابعة والنصف فجر غدٍ الأحد متجها إلى المطار.

وكان الزمالك قد فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.

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