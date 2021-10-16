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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

صور حصرية لـ صدى
صور حصرية لـ صدى البلد لما قام به حازم إمام

كشفت ديانا أوينا، المنسقة الإعلامية لنادي توسكر الكيني، عن أعمال تخريبية قام بها لاعبو الزمالك عقب المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ديانا في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" بعد المباراة كان لاعبو الزمالك في غرفة الملابس وفعل لاعبهم حازم إمام تلك الأمور التخريبية في الغرفة ولا نعرف لماذا يقوم بمثل تلك الأشياء!"

وأضافت:"قال ضابط الأمن في الملعب إن اللاعبين كانوا يتشاجرون في غرفة الملابس ثم قام حازم إمام بفعل ذلك."

واختتمت قائلة:"لقد أبلغنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد الكيني أيضًا ، لذا سنقوم بتحديث ما سيحدث، قدمنا شكوى بسبب ما حدث.

وكان نادي الزمالك قد فاز على نظيره توسكر الكيني بهدف نظيف في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونعرض لكم صورًا حصرية للأعمال التخريبية التي قام بها حازم إمام في غرفة الملابس بملعب فريق توسكر

أعمال تخريبية قام بها حازم إمام في ملعب فريق توسكر

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