عقوبة وقف قيد جديدة .. شيكابالا يغرّم الزمالك مليون دولار |تفاصيل

أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن محكمة كاس تغرم الزمالك مليون دولار لصالح سبورتنج لشبونة، وتمهله 30 يوما قبل فرض عقوبة جديدة من وقف القيد.

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن محكمة كاس أصدرت قرار نهائي لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بتغريم الزمالك مبلغ مليون دولار في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا.

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العاصمة الكينية نيروبي لبدء رحلة العودة إلى القاهرة في السابعة صباح غدٍ الأحد بتوقيت كينيا، السادسة بتوقيت مصر.

وتستغرق رحلة الطيران من كينيا إلى القاهرة نحو خمس ساعات.

وسيتحرك الفريق من فندق الإقامة في تمام الرابعة والنصف فجر غدٍ الأحد متجها إلى المطار.

وكان الزمالك قد فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.