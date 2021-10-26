أحدث ظهور لـ محمد صلاح عبر إنستجرام.. شاهد

شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول لكرة القدم، جمهوره، صورة جديدة له، نشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام.

وأدرج سوق المراهنات، الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في المركز الرابع بقائمة اللاعبين الأوفر حظًا لنيل الكرة الذهبية عام 2021؛ رغم تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.

وتصدّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قمة سوق المراهنات عبر موقع "كورال" البريطاني، لنيل الجائزة الشهيرة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تقيم حفلها في 29 نوفمبر المقبل.

وجاء ترتيب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية كالتالي: ليونيل ميسي (ترشيح 4 من كل 7 أشخاص)، وروبرت ليفاندوفسكي (ترشيح شخصين من كل 5 أشخاص)، وجورجينيو (ترشيح شخصين من كل 15 شخص)، ومحمد صلاح (ترشيح شخص من كل 10 أشخاص)، ونجولو كانتي (ترشيح شخص من كل 16 شخصا)، وكريستيانو رونالدو (ترشيح شخص من كل 25 شخصا).

وعلّق الموقع البريطاني على وجود محمد صلاح في قائمة المرشحين للفوز بالجائزة الكرة الذهبية قائلًا: "أداؤه المذهل لا يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد في تصويت الكرة الذهبية، وقد زاد فرصه قليلًا للفوز بالجائزة؛ بعد تألقه في مباراة مانشستر يونايتد، لكنه مازال في المركز الرابع".

ويعيش محمد صلاح حالة من التوهج الكبير منذ بداية الموسم الحالي مع ليفربول، حيث سجل الفرعون المصري 15 هدفًا في 12 مباراة حتى الآن في جميع البطولات.

ونجح محمد صلاح في قيادة ليفربول يوم أمس، الأحد، لفوز تاريخي على خصمه مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي بنتيجة 0-5 على ملعب "أولد ترافورد".