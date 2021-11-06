استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع 23 ديسمبر في بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية فى محافظة بورسعيد أعمال تطوير شارع ٢٣ ديسمبر بداية من شارع ٢٣ يوليو و حتى مستشفى بورسعيد الجامعي بطول ٣٨٠٠ متر ، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد .

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل فى تطوير عدد من المحاور ببورسعيد.

هذا ومازال يجرى الآن، أعمال الرصف ووضع طبقة الأسفلت الأولى ( الرابطة ) في شارع ٢٣ ديسمبر ،بالشريط الفاصل بين أحياء المناخ والزهور فى بورسعيد حيث يشمل التطوير التوسعة و تأسيس بعض الأماكن و رفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات والعلامات المرورية .

وشدد محافظ بورسعيد، على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية فى أقرب وقت ، والتنسيق المستمر بين مديرية الطرق والنقل وحي المناخ وحي الزهور وحي الضواحي لتنفيذ العمل على درجة عالية من الكفاءة.

وفى سياق آخر، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد ، أعمال تطوير ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية ، وتنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برفع كفاءة شوارع حى الجنوب تماشيا مع أعمال الخطة الموسعة لتطوير طرق ومحاور مدينة بورسعيد ، استمر العمل فى تطوير ورفع كفاءة الطريق الرابط بين كوبرى شادر عزام ومحور ٣٠ يونيو بجنوب بورسعيد ، وذلك لتسهيل الحركة إلى قري الجنوب و التيسير على المواطنين ، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

وتشمل خطة تطوير الطرق بحى الجنوب عددا من المناطق وأهمها رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والطريق المؤدية لقرى الجنوب ، ومحور شادر عزام ، والحوض السمكي ، وذلك فى إطار الطفرة التى يشهدها حى الجنوب فى الخدمات المقدمة للمواطنين .

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