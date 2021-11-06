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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع 23 ديسمبر في بورسعيد

صدى البلد

واصلت الأجهزة التنفيذية فى محافظة بورسعيد أعمال تطوير شارع ٢٣ ديسمبر بداية من شارع ٢٣ يوليو و حتى مستشفى بورسعيد الجامعي بطول ٣٨٠٠ متر ، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد .

 

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل فى تطوير عدد من المحاور ببورسعيد.

 

هذا ومازال يجرى الآن، أعمال الرصف ووضع طبقة الأسفلت الأولى ( الرابطة )  في شارع ٢٣ ديسمبر ،بالشريط الفاصل بين أحياء المناخ والزهور فى بورسعيد  حيث يشمل التطوير التوسعة و تأسيس بعض الأماكن و رفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات والعلامات المرورية .

 

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وشدد محافظ بورسعيد، على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية فى أقرب وقت ، والتنسيق المستمر بين مديرية الطرق والنقل وحي المناخ وحي الزهور وحي الضواحي لتنفيذ العمل على درجة عالية من الكفاءة.

 

وفى سياق آخر، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد ، أعمال تطوير ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية ، وتنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برفع كفاءة شوارع حى الجنوب تماشيا مع أعمال الخطة الموسعة لتطوير طرق ومحاور مدينة بورسعيد ، استمر العمل فى تطوير ورفع كفاءة الطريق الرابط بين كوبرى شادر عزام ومحور ٣٠ يونيو بجنوب بورسعيد ، وذلك لتسهيل الحركة إلى قري الجنوب  و التيسير على المواطنين ، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

 

وتشمل خطة تطوير الطرق بحى الجنوب عددا من المناطق وأهمها رصف ورفع كفاءة  الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والطريق المؤدية لقرى الجنوب ، ومحور شادر عزام ، والحوض السمكي ، وذلك فى إطار الطفرة التى يشهدها حى الجنوب فى الخدمات المقدمة للمواطنين .

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