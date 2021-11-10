محافظ أسيوط ورئيس هيئة التنمية الصناعية يتفقدان المنطقتين الصناعيتين بعرب العوامر وبني غالب

لبحث العقبات والوقوف على المشكلات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، المنطقتين الصناعيتين بعرب العوامر مركز أبنوب وبني غالب بمنقباد للوقوف على مدى سير العمل بهما وبحث العقبات الاستثمارية التي تواجه المستثمرين والمصانع بهما.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتكثيف التواصل مع المستثمرين في مواقع الانتاج والعمل على تنمية تلك المناطق وتطويرها والنهوض بها لتحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 .

رافقه خلالها المهندس أحمد عبدالرؤوف مدير صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية بالهيئة ، واللواء محمد سليم مستشار هيئة التنمية الصناعية لتطوير الفروع ، والعميد محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة والمهندس سيد حسان مدير فرع أسيوط بشركة المقاولون العرب ، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ الاعمال بالجهاز التنفيذى لفرع الهيئة ، والمهندس مدحت محمد حسن مدير عام الاستثمار بالمحافظة ، واسماعيل ابوالليل مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بأسيوط ، ورميح عبدالحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط وتاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وحسني درويش رئيس مركز أسيوط ، والنائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب، والمهندس محمد طه مساعد رئيس القطاع شركة المقاولون العرب ، ومديرو المنطقتين الصناعيتين ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد مشروع محطة الصرف الصحي بعرب العوامر بمركز أبنوب الجاري تنفيذها بتكلفة 280 مليون جنيه بطاقة 28 ألف م3/يوم لخدمة المدينة الصناعية بمنطقة عرب العوامر بالكامل حيث تتكون من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية ومحطة مياه منتقاه ومحطة رفع الغابة الشجرية بالإضافة إلى خطوط شبكات بطول 40 كم ، كما تفقدا مشروع محطة الصرف الصحي بني غالب منطقة "الصفا" الصناعية بمنقباد التابعة لمركز أسيوط الجاري تنفيذها بتكلفة 180 مليون جنيه بطاقة 18 ألف م3/يوم حيث يتكون المشروع من 4 محطة رفع رئيسية بالإضافة إلى خطوط الشبكات التي تخدم المدينة الصناعية بالكامل ؛ وذلك لبحث العقبات التي تواجه تشغيل المحطتين والعمل على تذليل العقبات والتحديات لاستكمال الأعمال والانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن لخدمة الاستثمار بالمحافظة.

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الزيارة جاءت لبحث طلبات المستثمرين وأصحاب المصانع ورصدها على أرض الواقع والعمل على تذليل العقبات الاستثمارية أمامهم بناءً على تكليفات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خاصة مع اهتمام الدولة بزيادة حجم الاستثمارات بمحافظات الصعيد لتوفير فرص عمل وتحقيقاً للتنمية المستدامة. لافتاً إلى العمل على تشجيع الاستثمارات والاستفادة من المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة عن طريق الانتهاء من توصيل المرافق والخدمات التي تحتاجها المناطق الصناعية وايجاد الحلول العاجلة لبعض مشاكل تلك المناطق بالتنسيق مع المستثمرين وكافة الجهات المعنية وذلك في اطار خطة الوزارة والهيئة لدعم الاستثمار الصناعي وتحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم ودعم سلاسل التوريد.

وأكد محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للمناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة وتذليل العقبات أمام المستثمرين وفقاً للامكانات المتاحة والعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجههم لتشجيع الاستثمار على الاستمرار وجذب استثمارات جديدة وتنفيذ برامج التنمية بالمحافظة واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها المحافظة. مطالباً بالتوسع وزيادة الانتاج وضخ استثمارات جديدة بالمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل للشباب. لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتقديم خدمات أفضل وتحسين وتطوير هذا القطاع الهام. مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الملف الهام وتوجيهاته المستمرة بتحفيز المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لضخ استثماراتهم في السوق المصرية.

كما تفقد المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية والوفد المرافق لهما مصنع "ألترا للمستلزمات الطبية" بمنطقة عرب العوامر الصناعية الذي يضم 860 عاملا بخلاف المتدربين وزاروا الأقسام والعنابر وتابعوا أعمال الانتاج ومراحل تصنيع المستلزمات الطبية المختلفة واستمعوا إلى شرح عن مراحل الانتاج والتطور بالمصنع منذ انشائه وحتى الآن والذي وفر فرص العمل لأبناء المحافظة والتقيا المسئولين عن تلك الشركات والعاملين بها، مشيدين بالمصنع وجودة الإنتاج التي تتخللها أعمال التعقيم وتنفيذ للاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

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