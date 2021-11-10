محافظ أسيوط ورئيس هيئة التنمية الصناعية يتفقدان مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية الأعمال الجاري تنفيذها بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب للوقوف على معدلات التنفيذ والتي بلغت 94%.

ويتكون المجمع من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية تم اقامتها على مساحة 71.4 فدان، حيث يأتي انشائه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

ورافق المحافظ ورئيس الهيئة خلال الجولة المهندس أحمد عبدالرؤوف مدير صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية بالهيئة واللواء محمد سليم مستشار هيئة التنمية الصناعية لتطوير الفروع والعميد محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة والمهندس سيد حسان مدير فرع أسيوط بشركة المقاولون العرب ورميح عبدالحسيب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط والمهندس مدحت محمد حسن مدير عام الاستثمار بالمحافظة وإسماعيل أبو الليل مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة والنائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ومهندسي الشركات المنفذة.



بدأ المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية جولتهما الميدانية بتفقد الهناجر والوحدات الصناعية التي يجرى تنفيذها بالمجمع وتابع أعمال توصيل المرافق وخاصة أعمال الحفر لتوصيل كابلات الكهرباء للمجمع وخطوط التليفونات.

واستمعا إلى شرح من مهندسي الشركات المنفذة للأعمال التي تم تنفيذها، كما تفقدا بعض الوحدات التجارية والخدمية بالمجمع، وبعض أعمال المرافق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها بالمجمع من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الإسراع في إنهاء الأعمال وفقًا للشروط الفنية والمواعيد الزمنية.



من جانبه أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية دعمه الكامل لإنهاء مشروع مجمع الصناعات بكافة مرافقه تنفيذًا لتكليفات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن تذليل التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية والمستثمرين الصناعيين في جميع محافظات الجمهورية وفي إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة وإنشاء مجمعات صناعية بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن المجمع سيوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة من الشباب وأصحاب الصناعات الصغيرة وسيساهم في جذب صغار المستثمرين مما يعزز التحول الصناعي وتشجيع التنمية الصناعية بالمحافظة.



من جانبه أشار محافظ أسيوط إلى أن المجمع سوف يساهم في توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدي العاملة خاصة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة مشيدًا بجهود القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع فضلًا عن خططها نحو إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية لما لها من دور كبير في تنمية قطاع الصناعة ودفع عجلة التنمية.

وأكد على تذليل كافة العقبات لسرعة إنهاء الأعمال واستكمال تنفيذ المشروع وفقًا للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية المحددة بالتنسيق مع كافة شركات المرافق موجهاً بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مراحل المشروع الذي يشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة التجارة والصناعة.

وأشار إلى أن المشروع يتكون من وحدات صناعية تشمل أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية.