انجاز 40 % من توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأسيوط

لخدمة 500 ألف نسمة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمشروع توسعات محطة معالحة صرف صحي الزرابي بمركز أبوتيج المرحلة الثانية بطاقة استيعابية 30- 45 ألف م3/يوم بتكلفة تقديرية 330 مليون جنيه بإجمالي عدد مستفيدين يصل إلى 500 ألف نسمة.

وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر من خلال توفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.



رافقه خلال الجولة المهندس ناجح فتحي عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس سيد حسان رئيس فرع شركة المقاولون العرب بأسيوط والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمة بأسيوط والمهندس صابر عبدالروؤف مدير عام الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس عبدالله زكريا مدير الأعمال الكهروميكانيكية والمهندسة وفاء أحمد مدير الأعمال المدنية بفرع الهيئة والعديد من قبادات فرع شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع.



وتجول المحافظ ومرافقوه داخل المشروع للإطمئنان على سير الأعمال بالموقع واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن والمهندس سيد حسان حول الوضع القائم بالمحطة وما يتم بها من توسعات ومكوناتها حيث تخدم محطة معالجة صرف صحي الزرابي القائمة بالفعل والتي يبلغ طاقتها الاستيعابية 16 ألف متر مكعب /يوم مدينة أبوتيج و5 قرى هي (الأقادمة - الزيرة - بني سميع –المسعودي - الزرابي) والمرحلة الثانية من محطة التوسعات التي يبلغ طاقتها الاستيعابية 30-45 الف متر مكعب/يوم تخدم 7 قرى وهي (البلايزة - دكران - أبوخرص - النخيلة - باقور - نزلة باقور - دوينه) كما أطلع على مراحل.



وأشاد محافظ أسيوط بنسب تنفيذ المشروع التي بلغت 40 % حتى الآن مؤكدًا أن معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلى نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة واهتمامها بمشروعات الصرف الصحي وتقديم بنيه تحتية صالحة لعمليات التنمية والبناء لتحقيق التنمية المنشودة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى حيث يجري تنفيذ 144 محطة رفع و9 محطات معالجة بإجمالي 153 مشروع بتكلفة تصل إلى 15 مليار مشيرًا إلى أهمية التوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاعات المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمشروعات البنية الأساسية وتنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال والتأكيد على الالتزام بالشروط والإجراءات الفنية والانتهاء منها طبقًا للجداول الزمنية المحددة حتى تتمكن من دخولها الخدمة في التوقيت المحدد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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