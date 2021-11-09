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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يبحث زيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحي مع الـ"USAID"

محافظ أسيوط في لقائه
محافظ أسيوط في لقائه بمسئولي الـ USAID

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، السيدة لورا جونزاليزا  مدير مكتب التنمية الإقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" ، والمهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمهندس عماد عزيز رئيس قطاع تنفيذ المشروعات بشركة مياه الشرب والمهندسة أمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وذلك لمناقشة تنفيذ مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" لتعزيز التعاون المثمر الهادف إلى تحسين القدرات والإرتقاء بكفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق استدامته لمختلف المشروعات القائمة بالمحافظة والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"  ومناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة بتمويل من الوكالة الامريكية.

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وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة ويضم المشروع عدد (3) محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية ،محطة رفع دير درنكة المدمجة ، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية )  و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار و9 كيلو متر طولي خطوط الطرد وعدد 3 آلاف وصلة منزلية بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيها لتحقيق استفادة لــ 8 آلاف نسمة فضلا عن 400 ألف زائر سنويا لمسار العائلة المقدسة.


وأشاد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"  لتنفيذ العديد من المشروعات في ضوء تنفيذ مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" والذى يستهدف زيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحي في بعض محافظات الصعيد فضلا عن التعاون مع شركة مياه الشرب لإنشاء أكبر معمل مركزي بشركة المياه على مساحة 1200 متر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيها شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية بهدف إجراء كافة التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب التي تقرها منظمات الصحة الدولية  في قرار وزارة الصحة رقم458 لسنة 2007، ليصبع  المعمل المركزي معمل مرجعي على مستوى جميع مناطق الشركة بإحتوائه على عدد (3) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية ومعمل الكيمياء غير العضوية (Inorganic Laborator، المعمل الميكروبيولوجى)  ،معلناً تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات للإسراع في تنفيذ المشروعات وفقًا للاشتراطات ومعايير الجودة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.  


كما تم – خلال اللقاء – استعراض مشروع إنشاء مركز تدريب وخدمات إقليمي مزود بأحدث الأجهزة والإمكانات التي تعزز سرعة الأداء الخدمي والعمل تحت نطاق هوية موحدة والتمكن من الإرتقاء بكفاءة جميع العاملين بالشركة فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذى لمشروع محطة مياه بهيج المرشحة البطيئة والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيهاً لخدمة قري (بهيج، العدر، أولاد محمد) بمركز أسيوط، والتى تصل طاقنها الإنتاجية إلى 63 لتر/ث لخدمة حوالى 35 ألف نسمة والمتوقع أن يصل عدد المستفدين إلى 47 ألف مواطن بحلول عام 2050.


وأكد المهندس عاطف عزت إنه في ضوء تفعيل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" يجرى استكمال أعمال انشاء معمل مركزي عالي الجودة بالمحطة التشيكي بمنطقة شرق أسيوط والذي سيتم تدعيمه بأحدث الأجهزة لقياس جميع العناصر والمعادن الثقيلة والمركبات العضوية وغير العضوية والاختبارات البيولوجية والبكترولوجية بالإضافة إلى مراقبة جميع المعامل الفرعية ضمانًا لضبط الجودة المعملية المطلوبة وفقًا لأحدث المواصفات القياسية والذي سيقدم خدماته للمحافظات ومحافظات الصعيد مشيرًا إلى تفقد فريق العمل بالوكالة لبعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية ومنها مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة بمركز أسيوط مشيدًا بنسب التنفيذ ومعدلات الأداء بالمشروع كما تفقد خط الطرد وخط الانحدار بالمشروع ومحطة مياه بهيج المرشحة البطيئة.

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محافظ أسيوط عصام سعد الوكالة الأمريكية للتنمية التنمية الاقتصادية رئيس شركة مياه الشرب

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