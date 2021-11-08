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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمراكز صدفا والفتح والبدارى

محافظ أسيوط يوافق على تخفيض درجات الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني

صدى البلد

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تخفيض درجات الحد الأدني للقبول ببعض مدارس التعليم الفنى للعام الدراسي 2021/ 2022 ؛ بمراكز صدفا والفتح والبدارى وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن درجات الحد الأدنى لقبول الطلاب بمدارس التعليم الفني (صناعي ، تجاري) وبناءً على عدد الطلاب والكثافة بتلك المدارس واستجابة لرغبات أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ولتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور بهدف إتاحة المزيد من الفرص للطلاب وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص .

جاء ذلك خلال لقائه محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة .

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وأشار محافظ أسيوط الى إنه تقرر النزول بالحد الادنى لدرجات القبول ببعض المدارس للمرة الثانية حيث تم تخفيض الحد الادنى للقبول بمدرسة صدفا الثانوية التجارية المشتركة ليتم قبول عدد 50 طالبة و100 طالب كحد اقصى وذلك من الاعلى مجموع والأقل سن فوق الكثافة الحالية.

 وبالنسبة لمدرسة اولاد الياس الثانوية التجارية المشتركة يتم قبول عدد 25 طالبة و50 طالب كحد اقصى وذلك من الاعلى مجموع والاقل سن فوق الكثافة الحالية وبالنسبة لمدرسة بدر الثانوية الصناعية بنين بالفتح فيتم قبول عدد 100 طالب وذلك من الاعلى مجموع والاقل سن فوق الكثافة الحالية وبالنسبة لمدرسة البدارى الثانوية الصناعية فيتم قبول عدد 100 طالب وذلك من الاعلى مجموع والأقل سن فوق الكثافة الحالية .

محافظ أسيوط عصام سعد التربية والتعليم بأسيوط التعليم الفني

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