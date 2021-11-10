تعليم أسيوط تعلن فتح باب التقدم للعمل "معلم بالحصة".. تعرف على الشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، فتح باب التقدم للعمل "معلمين بالحصة" بنظام التطوع، وذلك لسد عجز أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2021 / 2022.

وقال محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2021/ 2022 والكتاب الوارد من رئيس قطاع الأمانة العامة بالوزارة وذلك لتحقيق عام دراسي منضبط بجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية وبعد حصر العجز الفعلي في مختلف التخصصات المختلفة " المواد الأساسية " فقد تقرر الإعلان غدا الخميس عن فتح باب التطوع للعمل معلمين بالحصة للفصل الدراسي الأول فقط .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الى ان الإعلان يشمل المرحلتين الابتدائية والاعدادية بشرط ان يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي تربوي او مؤهل عالي بالإضافة الى دبلوم تربوي مناسب في التخصص المراد العمل به و يبدأ تلقي الطلبات من غدا الخميس ولمدة عشرة أيام وعلى المتقدمين بتقديم طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية والذي يقوم بإحالته إلى موجه أول مادة التخصص ، تقديم أصل شهادة المؤهل الدراسي للاطلاع و 4 صور منها ، تقديم ما يفيد انه لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس ، تقديم 4 صور ضوئية لبطاقة الرقم القومي سارية ، شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث ، 4 صور ضوئية من شهادة الميلاد ، دوسية بلاستيك موضوع به جميع المستندات ، إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين او التعاقد على الموازنة العامة للدولة .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط انه سوف يتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديهم خبرة سابقة في أعمال التدريس أولا ويتم المفاضلة بين باقي المتقدمين وفق المادة رقم " 4 " من اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 المعدل للقانون 155 لسنة 2007 .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط انه يتم قبول الملفات وفق التوزيع الجغرافي وتكون الأولوية لأبناء القرية ثم المركز وحسب الأماكن التي تعاني عجز صارخ في المواد الأساسية ويتم سد العجز في الأماكن النائية أولا بمعرفة الموجه الأول لكل مادة .

ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم إلى انه سوف يتم صرف المقابل المادي للمتعاقدين عن طريق كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين بالمدرسة و موجه المادة على أن يكون نظير الحصة " 20 " جنيها مكافأة مقطوعة وحتى انتهاء تدريس المناهج بالمدرسة على انه لا يزيد نصاب المعلم المستعان به عن 24 حصة أسبوعيا.