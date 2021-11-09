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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائبة تطالب باستدعاء وزير التربية والتعليم بسبب منهج رابعة ابتدائي.. تفاصيل

طارق شوقي
طارق شوقي

قالت أمل سلامة عضو مجلس النواب، إن أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي منزعجين من المنهج التعليمي، مؤكدة أن هذه المناهج لا تتناسب مع قدرات الطلاب في هذا السن.

وأضافت أمل سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن منهج رابعة ابتدائي يحتوي علي مادة يابانية جديدة لا يتوفر لها معلمين في الخارج، وأكدت أنها قدمت طلب إحاطة لرئيس مجلس النوب للاستماع لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لمعرفة وجهة نظره في المنهج.

وأوضحت أمل سلامة، أن المناهج التي يتم وضعها يجب أن تتناسب مع سن ومستوى إدراك الطلاب حتي لا يصاب الطالب بحالة نفسية بسبب عدم قدرته على تلقي هذه الدروس.

النائبة أمل سلامة وزير التربية والتعليم مجلس النواب التربية والتعليم طارق شوقي عضو مجلس النواب الصف الرابع الابتدائي

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