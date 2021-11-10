تعرف على سبب تأخر تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

كشفت صحيفة “ تايمز” البريطانية، عن سبب تأخير التوصل لاتفاق بخصوص تجديد عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن الاختلاف في تقدير قيمة محمد صلاح بين ليفربول واللاعب نفسه وموكله هو سبب تأخير التوصل لاتفاق بخصوص العقد.

وأشارت الصحيفة إلي أن إدارة ليفربول تعي جيدًا بأن تجديد عقد محمد صلاح يستلزم منحه راتب يجعله أكثر اللاعبين تقاضيًا للأجور في تاريخ النادي الإنجليزي.

كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن محمد صلاح طلب الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لتجديد عقده مع ليفربول.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل 2022-2023.