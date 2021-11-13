ما تنزلوش الشتوي.. تعرف على مواعيد بدء فصل الشتاء

يتساءل الكثير عن مواعيد بدء فصل الشتاء حيث بات المصريون يشعرون بانخفاض فى درجات الحرارة وخصوصا في ساعات الليل إلا أن هناك بعض الأماكن شهدت هطول أمطار غزيرة.

ولكن ما زال الجميع يشعر أن الشتاء لم يبدأ بعد خاصة مع الشعور بارتفاع درجات الحرارة خصوصا في ساعات النهار، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن مواعيد بدء فصل الشتاء وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

وأعلن المعهد القومي للبحوث، أن فصل الخريف بدأ فعليا منذ يوم الأربعاء 22 سبتمبر، لذا فنحن الآن نعيش أجواء فصل الخريف.

وكشف الدكتور جاد القاضى عن مواعيد بداية فصل الشتاء حيث أن يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر هو بداية فصل الشتاء فلكيا في نصف الكرة الشمالي.

وبهذا يكون يفصلنا عن فصل الشتاء مدة 37 ويبلغ طوله 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.

وتحدث الانقلابات (الصيفى و الشتوى) نتيجة أن محور دوران الأرض - حول نفسها يميل بزاوية 23.5 درجة على مستوى مدارها حول الشمس، ليظل اتجاه محور دوران الأرض ثابتًا في الفضاء أثناء دورانه حول الشمس، بينما يتحرك خط رؤية الأرض للشمس عبر دائرة الأبراج.

ونتيجة لذلك، يميل القطب الشمالي للأرض أحيانًا نحو الشمس (في يونيو)، وفي أوقات أخرى يميل بعيدًا عنه (في ديسمبر)، ما يؤدي هذا إلى ظهور الفصول على الأرض.