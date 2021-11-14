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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنطلون ذهبي لامع.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت كارولين عزمي، بإطلالتها الانيقة والمميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب اسود وبنطلون ذهبي لامع وهو ما جعل اطلالتها جميلة.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن رقتها وجمالها الطبيعي وتركت شعرها منسدلا على كتافيها.


 

ويذكر أن تصدرت الفنانة كارولين عزمي، مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد تداول فيديوهات خطوبتها على رجل الأعمال بيشوي ويليم عبر السوشيال ميديا.

 

واقتصر الحفل على حضور عائلة العروسين وبعض الأصدقاء المقربين لهما، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

 

احتفلت الفنانة ولاء الشريف بخطبة بكارولين عزمي ونشرت صورا من حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: " مبروك حبيبتي وأختي وصحبتي كاروو.. ربنا يسعدك ويفرح قلبك# أخت_ العروسة".

 

يذكر أن آخر أعمال كارولين عزمي كان مسلسل "طلقتك نفسي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي، سيناريو وحوار وبطولة أحمد عصام، هاجر أحمد، محمد عادل، محمد مهران، نانسي صلاح، وكوكبة مميزة من النجوم.

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