سيارة الشعب.. مركبات في وجدان الشعب المصري| نوستالجيا

تتوالى الذكريات ومواقف الحنين إلى الماضي، والتي تختلف من شخص إلى آخر، فمن الممكن أن تتعلق تلك الذكريات بالأماكن، أو الجدران، أو أماكن النشأة الأولى، وغيرها من مواقف تجعل الإنسان يعيش حالة لن تتكرر ثانية، كما أن هناك أشياء أخرى تذكرنا بأجمل اللحظات ولكنها تحمل طابع خاص نظرًا لطبيعتها الديناميكية وتصميمتها المختلفة وهي "السيارات".

تركت لنا بعض السيارات إطلالة فريدة خاطفة للانظار، تجعلنا نشعر بحنين الماضي كلما شاهدناها بالشوارع المصرية، أو عندما نتذكر في مخيلتنا، فهناك إصدارات مازالت تعمل حتى الآن، بينما البعض منها أصبح ذكرى جميلة في الأذهان.

سيارة الشعب .. مركبات في وجدان الشارع المصري

استطاعت العائلة الإيطالية أن تحتل مكانة فريدة داخل السوق المصري بالتحديد، وذلك من خلال النسخة الشهيرة فيات 128، والتي تنتمي إلى فئة السيدان وصاحبة التاريخ الطويل والممتد، بالاضافة إلى النسخة الاقوى 132 التي تتميز باطلالة فريدة عبر مصابيح دائرية بطريقة ثنائية الاداء.

وتنوعت المواصفات الفنية للسيارة فيات 132 بين محرك بسعة 1600 سي سي و 1800 سي سي وحتى 2000 سي سي لبعض الفئات، بينما دعمت بناقل حركة يدوي مكون من 4 و 5 سرعات، مع مفهوم رباعي الابواب ومساحة تخزين خلفية رحبة.

كما احتلت فولكس فاجن مكانة قوية أيضا عبر باقة من الطرازات المتنوعة ومنها، معشوقة أهالي الجيزة وخاصة منطقة فيصل والهرم، وهي النسخة T1 و T2 من فئة سيارات الركاب الشهيرة، حيث انطلقت عام 1967 واستمر تطويرها لسنوات عديدة حتى زودت بالعديد من الامكانيات الفنية، إلى جانب التصميم المبهر والكلاسيكي ايضا.

ومن الجيزة إلى محافظة الإسكندرية لنجد النسخة الشهيرة سوزوكي فان، والتي اكتسبت لقب "التمناية" نسبة إلى تصميمها الخارجي، وتضم السيارة محرك بسعة 1000 سي سي، مفتر بناقل حركة يدوي يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات خماسي النقلات، مع مساحة داخلية تتسع إلى 7 مقاعد، بينما ترتكز على عجلات يبلغ قياسها 13 بوصة.

ومن الإصدارات الشهيرة أيضا، النسخة بيجو504 والتي تعد أشهر تاكسي في مصر بالاضافة إلى نسخة الـ 7 راكب، صاحب التاريخ الطويل في التنقل بين عدد كبير من المحافظات المصرية.