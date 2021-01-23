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أصل الحكاية

أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية

السبت 23/يناير/2021 - 08:54 م
فولفو
فولفو
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صبرى طلبه

تعتبر شركة فولفو السويدية واحدة من أعرق شركات المحركات حول العالم، ويرجع تاريخ  تأسيسها إلى عام 1927 بينما تعني باللاتينية "أنا أتدحرج"، واستطاعت فولفو أن تحتل مكانة فريد في مجال صناعة السيارات، والشاحنات الثقيلة، ومركبات النقل.

ولكن إذا تحدثنا عن تلك الشركة العريقة فلابد أن نذكر فضلها على البشرية، وذلك عندما قام المهندس السويدي نيلز بولين عام ،1959 بإختراع حزام الأمان الثلاثي النقاط ، للحد من أعداد القتلى والجرحى الذين راحوا جراء حوادث السيارات.

و تمكنت فولفو من طرح العديد من الاصدارات المختلفة والتي امتزجت بين روعة التصميم والأداء الفني، و تم إطلاق أول سيارة تحمل شعار الصانع السويدي، تحديدا في عام 1927 وهي السيارة

وقد احتلت الصناعة السويدية منذ بداية التسعينات مركزا مهما في الصناعات المعدنية كافة وبالأخص صناعة السيارات والشاحنات ، مثل شركة صعب ، و فولفو ، و سكانيا وكان اللافت قدرة المحرك السويدي ذات الست أسطوانات والذي تم استعماله في عدة مجالات منها الملاحة الجوية والمولدات الكهربائية و الآبار المائية.

وفى عام 1999 باعت  شركة فولفو شركة صناعة السيارات الباقية إلى فورد مقابل 5.6 مليار دولار ، ثم باعت الشركة قسم فولفو للسيارات لشركة ”جيلي“ الصينية مقابل 8.1 مليار دولار وانتهت هذه الصفقة في أواخر عام 2010

لتصبح بذلك العلامة السويدية الشهيرة التي عرفت بالقوة والمتانة صينية بعد ذلك ، وتم طرح العديد من الموديلات والطرازات المختلفة منها فيما بعد .

أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية
أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية
أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية
أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية
أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية
أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية
أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية
أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية
أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية
أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية
أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية
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