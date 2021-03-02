أصل الحكاية | شاهد .. أول سيارة تحصل على مخالفة تجاوز سرعة في التاريخ

تسعى جميع دول العالم حاليا لتغليظ عقوبة تجاوز السرعة للسيارات ، للحد من السرعات الجنونية التى تؤدى الى وقوع حوادث فى نهاية المطاف ، ولكن ماذا سيكون شعورك اذا حصلت على مخالفة تجاوز سرعة وانت تسير بسرعة 13 كلم فقط .





بالفعل هذا حدث ، ولكن بأول مخالفة تسجل فى التاريخ لسيارة تتجاوز السرعة ، وذلك عام 1896 ، والتى حصل عليها كان أرنولد بنز مؤسس مرسيدس فيما بعد بسيارته ، وكان فى هذا العصر من الزمان فئة نادرة من الناس هي فقط القادرة على شراء سيارة، وكانت حدود السرعة المسموح بها للسيارة هي 13 كلم فقط، كما كانت القوانين تفرض وجود شخص يحمل راية حمراء ويمشي أمام السيارة طوال الوقت.





ففي عام 1896 كان والتر أرنولد يقود السيارة بسرعة 13 كلم وبدون وجود شخص براية حمراء لمساندته، قبل أن يتم مطاردته من قبل شرطي على دراجة هوائية.





وتم تغريمه مبلغ شلن واحد، ولكن بعد زيادة عدد السيارات بفترة قصيرة، تم رفع حدود السرعة القانونية من 3 كلم إلى 23 كلم .





وبذلك سجلت سيارة أرنولد بنز، أنها أول سيارة تتخطى حدود السرعة القانونية في التاريخ ، كما كان لها أثر كبير في تاريخ عالم السيارات، حيث أنها كانت بمثابة حجر الأساس لعلامة مرسيدس .





وبعد فترة قصيرة جدا واحتفالا بزيادة سرعة السيارات وقتها ، تم إنشاء سباق شارك فيه والتر أرنولد وفاز بالميدالية الذهبية.