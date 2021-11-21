رامي صبري يحصل علي جائزة نجم العرب عن أغنيته "شطبنا"

رامي صبري يحصل علي جائزة نجم العرب لأغنيته "شطبنا"

عبر الفنان رامي صبري، عن سعادته، بحصوله علي جائزة نجم العرب لأغنيته "شطبنا"، وحرص علي شكر الجمهور لتصويته له.

ونشر صبري ، صورة الجائزة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب معلقا من خلالها: "أحسن أغنيه لعام 2021 ( شطبنا) من مهرجان نجم العرب . شكرا للجماهير العربية #نجم_العرب #رامي_صبري".



وحققت أغنية “هموت من غيرها” لـ رامي صبري، نجاح كبير جداًَ حيث تصدرت التريند رقم 1 وكسرت حاجز المليون مشاهدة بعد يوم فقط من طرحها عبر القناه الرسمية على “اليوتيوب”.

وتقول كلمات الأغنية: “أوقات الحاجة اللي في ايدنا.. اللي احنا عليها اتعودنا بنقول إنها مضمونة وباقية ومش هتروح .. وانا دايما كنت بعيد عنها قال إية فاكر نفسي ضامنها .. مش عارف إني سايبها كتير قلبها مجروح .. وانا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاش .. هيجيلك يوم فعلا تخسرني .. مبسمعهاش”.

“هموت من غيرها” كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع أسامة الهندي

وكان الفنان رامي صبري، قد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “هموت من غيرها” وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.