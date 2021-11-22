الصحة : ضم "التل الكبير" إلى مستشفيات ترقية الأطباء لمساعد أخصائي

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة قرار رقم 566 لسنة 2021 بضم مستشفى حميات التل الكبير إلى المستشفيات التى يقضى بها الأطباء بالمناطق النائية مدة 4 أشهر لترقيتهم إلى وظيفة مساعد أخصائي أو طبيب مقيم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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