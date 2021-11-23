لو من مواليد 23 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

مواليد يوم 23 نوفمبر، يتميز مواليد اليوم، بالطبع الخاص والقدرة على المواجهة والرد فى المواقف الصعبة، وذلك يجعل الكثير من الأشخاص يخشون الدخول معهم فى مجادلة أو موقف صعب، وفي عيد ميلادهم تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد 23 نوفمبر وتقدم نصيحة فلكية لهم.





مواليد اليوم 23 نوفمبر

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام، إذا كنت مولودًا فى يوم 23 نوفمبر فإن ذلك يعنى أنك محب للمغامرة وتنجذب للفنون ولكل ما يحمل طابعا فنيا، ولديك أيضا سرعة بديهة ويقظة ذهنية وموهبة كلامية، وتتكيف سريعا مع التغيير وتتقمص الشخصية المناسبة لأى موقف مفاجئ، لكنك مشوش العاطفة ومتقلب المزاج جدا.

نصيحة الأبراج

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 23 نوفمبر، تقول لهم فيها، إن هذا الوقت مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع، وهى مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه لأفضل استفادة من العام الجديد