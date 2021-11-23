جامعة الأقصر تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع الأزهر الشريف

عقدت كلية الألسن بجامعة الأقصر ندوة تثقيفية لطلاب وطالبات الكلية حاضر فيها كل من؛ فضيلة الدكتور محمود الأمير يوسف، الأستاذ بكلية البنات الأزهرية بطيبة، وفضيلة الشيخ عبد الشافي على، الواعظ بالأزهر الشريف، بإشراف الدكتورة ليلة يوسف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والطلاب.

وتناولت الندوة التي أدارتها الدكتورة ليلة يوسف، عددًا من الموضوعات أهمها: واقعية الشريعة الإسلامية ومناسبتها لكل زمان ومكان وأهمية الإخلاص في العمل والعبادة وأوجه الاعجاز القرٱني والأخلاق، وأهميتها في الإسلام وتحصين الشباب بالفهم الصحيح لتعاليم الإسلام.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعلماء الأزهر الشريف، مؤكدًا على أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به مؤسسة الأزهر، والجامعة، عن طريق استضافة مختصين من رجال الدين يهتمون بتصحيح الأحكام الشرعية المغلوطة ونبذ التشدد الديني.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أهدى جامعة الأقصر، مجموعة من المجلدات الدينية منها 100 نسخة من المصحف الشريف، و100 موسوعة إحياء علوم الدين، و100 موسوعة الرسالة القشيرية.