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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب ألسن الأقصر يناقشون القضايا المعاصرة في ورشة عمل باللغة الفرنسية

طلاب ألسن الأقصر
طلاب ألسن الأقصر يناقشون القضايا المعاصرة في ورشة عمل

نظم قسم  اللغة الفرنسية بالكلية  الالسن جامعة الأقصر  ورشة عمل متميزة بعنوان "اللغة الفرنسية والقضايا المعاصرة".

تكونت ورشة العمل من ست مجموعات من طلاب القسم وتضمنت،  تنظيم مسابقة بين المجموعات، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات بين كل مجموعتين منها؛  فيروس كورونا، ومستقبلنا مع دراسة اللغة الفرنسية،  وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بمتابعة وإشراف الدكتورة  ليلة يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حمزة المشرف على قسم اللغة الفرنسية،  وإعداد الورشة من جانب؛   الدكتورة يسرا محمد حلمي، والدكتورة  إلهام على عيسى، بتنظيم مشيرة محمود وأروى أحمد.

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أبدى الطلاب حماسًا كبيرًا خلال ممارسة اللغة الفرنسية في عرض القضايا ومناقشتها مع مصاحبة الترجمة باللغة العربية.

وشهدت الورشة  تفاعل الطلاب من خلال العمل الجماعي المنظم والذي يهدف إلى تدريب طلاب القسم على الممارسة الفعلية للغة في عرض قضايا معاصرة.

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