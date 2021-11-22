عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

وزير التعليم العالي يعلن خطة التأمين الطبي لفعاليات "افتتاح طريق الكباش الجديد" بمحافظة الأقصر.. وتخصيص 5 مستشفيات بطاقة 644 سريرا

صدى البلد
  • تزويد الحجر الصحي بمطاري القاهرة والأقصر بدفعة من كواشف الفحص السريع لفيروس كورونا
  • توفير 18 سيارة إسعاف مجهزة، و2 لانش إسعاف نهري، بالإضافة إلى 4 عيادات متنقلة
  • تخصيص 5 مستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر بطاقة 644 سريرًا

 

في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمشاركين في هذا الحدث التاريخي الذي تشهده مصر يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لفعاليات "افتتاح طريق الكباش الجديد" بمحافظة الأقصر، 

جاء ذلك خلال اجتماع، الدكتور خالد عبدالغفار، مع كل من الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور إبراهيم حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتناول الاجتماع، عرضًا مفصلاً لمحاور العمل بالخطة، والتي تشمل توفير كافة الخدمات الطبية والوقائية والإسعافية لجميع المشاركين في فعاليات الافتتاح، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وراجع الدكتور خالد عبد الغفار، نقاط تمركز الخدمات الطبية العاجلة بمحيط منطقة الاحتفالات، حيث تتضمن الخطة توفير 18 سيارة إسعاف مجهزة، و2 لانش إسعاف نهري، بالإضافة إلى 4 عيادات متنقلة تضم تخصصات (باطنة، قلب، جراحة، عظام)، وتوزيعها على الطرق الرئيسية بمدينة الأقصر، والمناطق المستضيفة لفعاليات الافتتاح.

وأكد الوزير، جاهزية مستشفيات محافظة الأقصر ورفع درجة الاستعداد بها للقصوى، موضحًا أن الخطة تشمل تخصيص 5 مستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر بطاقة 644 سريرًا، لاستقبال أي حالات مرضية، مشيرًا إلى دعم تلك المستشفيات بفرق طبية إضافية في التخصصات الحرجة، لافتًا إلى توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وأكياس الدم ومشتقاته، إضافةً إلى تجهيز فريق للانتشار السريع بهدف التدخل وتقديم الدعم السريع في حالة حدوث أي طارئ.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، بدءًا من الحجر الصحي بمطاري القاهرة والأقصر الدوليين، والتأكد من حصول القادمين من الخارج على شهادة معتمدة للقاح فيروس كورونا أو تحليل "pcr" سلبي وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك متابعة قياس درجة الحرارة لجميع القادمين من خلال الكاميرات الحرارية بالمطارات، مشيرًا إلى تزويد الحجر الصحي بمطاري القاهرة والأقصر بدفعة من كواشف الفحص السريع لفيروس كورونا (ID NOW)، و(Rapid AntigenTest).

وأضاف "عبد الغفار"، أن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها بمنطقة الاحتفالات ومسارات الطرق المؤدية إليها، تتضمن قيام فريق الطب الوقائي بمتابعة أعمال الترصد ومكافحة الحشرات ناقلات الأمراض، ومتابعة إجراءات الرش والتعقيم لتلك المناطق، وكذلك متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى تخصيص نقاط تضم فرق طبية بمداخل منطقة الاحتفالية، للقيام بإجراء اختبارات الكشف السريع لفيروس كورونا، حرصًا على صحة وسلامة جميع المشاركين في هذا الحدث.

ولفت إلى أن الخطة تشمل أيضًا، قيام فريق الطب الوقائي بالمرور على جميع الفنادق بمحافظة الأقصر وسحب عينات من المياه والأغذية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وكذلك التأكد من التهوية الجيدة وتوافر المطهرات والمستلزمات الوقائية، بالإضافة إلى تخصيص غرف بأماكن إقامة الوفود لعزل للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وتابع أن الوزير أكد على التنسيق والربط بين جميع القطاعات والهيئات لضمان سرعة الاستجابة وتقديم أفضل خدمة طبية للمشاركين في الاحتفالية، حيث يتم تنفيذ تلك الخطة بالتعاون بين قطاعي الطب العلاجي والوقائي، وهيئة الإسعاف المصرية، وهيئة الرعاية الصحية، كما وجه بانعقاد غرفة عمليات مركزية بالوزارة، لمتابعة سير العمل بخطة التأمين الطبي لفعاليات افتتاح طريق الكباش الجديد.

وزارة الصحة وزير التعليم الطب العلاجي مجلس الوزراء التامين الصحي الشامل منظومة التأمين الصحي الهيئة العامة للرعاية الصحية

موضوعات متعلقة

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ183 ألف مواطن أكتوبر الماضي

عبد الغفار يعلن خطة التأمين الطبي لافتتاح طريق الكباش

الصحة: تزوير شهادات تلقي لقاحات كورونا جريمة يحاسب عليها القانون

الصحة : ضم "التل الكبير" إلى مستشفيات ترقية الأطباء لمساعد أخصائي

«الصحة»: غرفة أزمات الوزارة تواصل متابعة تداعيات موجة التقلبات الجوية

ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".. الصحة تطلق 44 قافلة بمحافظات الجمهورية

الرعاية الصحية: تعاون مع القطاع الخاص لدعم إنشاء المدن الطبية المتكاملة

الصحة: لم نرصد أي حوادث بسبب التقلبات الجوية على مدار اليوم

ترشيحاتنا

حكم نهائي.. النقض تقضي بإعدام قاتلي حلاق طنطا

الدولار يقفز إلى أعلى مستوى له منذ عام.. وتراجع سعر الذهب بسبب بايدن

ميركل تدعو إلى تشديد الإجراءات لمكافحة الموجة الرابعة من كورونا

انطلاق مباراة غزل المحلة والأهلي بالدوري المصري وسط حضور جماهيري

الكشف عن مجسم كأس العرب.. من الذهب الخالص

الحياة عادت لطبيعتها.. نزح مياه الأمطار من أنفاق وميادين سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

بعد اضطراب الطقس.. غرق سموحة بمياه الأمطار |شاهد

استشكال ضد عودة مرتضى منصور لنادي الزمالك

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

"اللي معندوش مشوار مهم ميخرجش" .. الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين في هذا الأسبوع | فيديو

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع السرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فليذهب السرطان إلى الجحيم.. سلمى وأسماء مقاتلتان خاضتا حربا ملهمة ضد المرض اللعين

إنطلاق فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك "العقبة 6"

المرض دمرني وجوزي شايفني أحلى ست.. رسالة وداع قبل وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

في سطور.. رحلة كفاح المحاربة سلمى الزرقا مع سرطان العظام على مدار 6 سنوات

فيديو

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

وجهت رسالة لزوجها ووالدتها.. الكلمات الأخيرة للإعلامية أسماء مصطفى

ماذا قال لها الشعراوي.. هذا آخر ما نطقت به سهير البابلي قبل وفاتها

دون ضرورة طبية.. شيخ الأزهر: التحول الجنسي هوس لتغيير خلق الله

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ