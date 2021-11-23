ثقافة الأقصر تحتفل باليوم العالمى للطفل

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان" اليوم العالمى للطفل"

وأوضح سيد صدقى تعريف الطفولة وحقوق الطفل وكيف نحمى أطفالنا من الأوبئة والأمراض، وفى سياق متصل عقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للطفل" وتحدثت رشا سلامة

عن أهمية الأحتفال باليوم العالمي للطفل وطرق الأحتفال به.

عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة أونلاين بعنوان "قصة الأخوين" وتحدث د.محمد إمام عن خيانة الزوجة ومحاولة الإنتقام.

بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان"المرأة فى الفن التشكيلي" وتحدثت شرين فتح الله عن دور المرأة فى الفن التشكيلي والمرأة هى الملهم وأهم اللوحات الفنية التي تناولت تفاصيل المرأة وأشهر الفنانين، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنية بعنوان"الرسم على الفخار" تنفيذ الفنانة التشكيلية شيماء سعيد.



عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان"الشعراء الصعاليك فى الثقافة العربية" وأوضح على حسان خضرى فكرة الصعلكة في الثقافة العربية وتعريف الصعلكة وتوضيح مدلولها ونماذج من أشهر الشعراء الصعاليك وأنسابهم، .

بجانب ذلك أعدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "أساليب تقوية جهاز المناعة" وألقاها د. عمرو محمد عمار وأوضح أساليب تقوية المناعة والتغذية السليمة وممارسة الرياضة والنظافة، وكذلك عقد بقصر ثقافة إسنا ندوة بعنوان "إتقان العمل" وتحدث محروس سعدجادالرب عن إتقان العمل بأن الإتقان يكون في الإلتزام بالأوقات المحددة للعمل وعدم ترك العمل في الوقت المحدد له.

كما عقد القصر محاضرة بعنوان" إضرابات النطق والكلام" وأوضحت كريمة التهامي مفهوم إضطراب النطق والكلام ومتى يجب علينا الذهاب لمختص لفحص الطفل وأنواع إضرابات النطق "الإبدال، الحذف، الإضافة، التشويه أو التحريف" أما أنواع إضطرابات الكلام"اللجلجة، التأتأة، اللثغات، عسر الكلام، السرعة الزائدة في الكلام،

الحبسة الكلامية".

عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "مكارم الأخلاق" وتحدث أبوالحجاج محمد عن الأخلاق الحميدة التي من شأنها أن تعلو بالإنسان ورسولنا القدوة الحسنة وبناء المجتمع بأخلاق شعبه، بجانب ذلك عقد بقصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان" التنمر المدرسي وطرق التعامل معه" وتحدث أحمد برعي عن خطورة التنمر بين الطلاب في المدارس مما يشيع البغض بينهم ذاكرا بعض الأمثلة على ذلك ثم ذكر كيفية محاربة ظاهرة التنمر داخل المدارس والتركيز على إعلاء الثقافة والعلم، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة حرف بيئية وأشغال يدوية في مجال الكليم للمدربة أسماء محمد وتم تجهيز النول لإنتاج دواسة والبدء في عمل سجادة، وكذلك نفذ المركز الحضري ورشة حرف يدوية في مجال التريكوه وكيفية التعلم عمل أشكال يدوية بسيطة تنفيذ المدربة سمر أحمد.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "التنمية المستدامة والمقومات التى تقف أمامها" وأوضح أحمد على تعريف التنمية المستدامة ومعوقاتها، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى محاضرة بعنوان "علماء من بلدنا" وتحدث بهلول مصطفى عن فضيلة الشيخ على شقير ونشأته وميلاده قرية المحاميد جنوب الصعيد الأقصر سنة ١٩٣٨م رضى اللة عنه وأرضاه وحفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة وحصل على درجة الليسانس في اللغة العربية وأثر فى الناس باللين والنصيحة، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة رسم حر نفذتها نجوي أبوالفضل.

، بينما أعدت مكتبة الكيمان الثقافية فقرة شعرية وألقى أحمد أمين عبد الرحمن قصيدة "بحبك يا مصر".