بالتزامن مع مهرجان العسل ..تعرف على فوائد تناوله

بدأت فعاليات مهرجان العسل لهذا العام في القاهرة وقد لايعرف الكثير أهمية العسل والترويج له حيث يوفر العسل مجموعة من الفوائد الصحية.

يحتوي العسل الخام ، الذي يأتي مباشرة من خلية النحل ، على حبوب لقاح النحل الصحية ، ودنج النحل ، والكثير من مضادات الأكسدة .

لم تؤكد الأبحاث أن العسل الخام له فوائد صحية أكثر من العسل العادي ، لكن بعض الناس يعتقدون أن المعالجة والبسترة التي يخضع لها العسل العادي تقلل من العديد من العناصر المفيدة.

يعتقد بعض الناس أنه بسبب هذا ، فإن العسل الخام يوفر فوائد صحية .

عمل مضاد للجراثيم

آثار التئام الجروح

مضادات الأكسدة الغذائية

تأثيرات مضادة للالتهابات

تستكشف الأقسام التالية سبع فوائد صحية قائمة على الأدلة للعسل.



1. الآثار المضادة للأكسدة

يعتقد الباحثون أن بعض الفوائد الصحية الرئيسية للعسل تأتي من محتواه من مضادات الأكسدة.

عسل طبيعي يحتوي علىمصدر موثوق مجموعة من المركبات التي تعمل كمضادات للأكسدة ، بما في ذلك المواد الكيميائية النباتية والفلافونويد وحمض الأسكوربيك.

تقلل مضادات الأكسدة من الإجهاد التأكسدي في الجسم عن طريق تطهير الجذور الحرة. ربط العلماء الإجهاد التأكسدي بمجموعة من الحالات الصحية المزمنة ، بما في ذلك العديد من أنواع السرطان . من خلال اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة ، يمكن للناس تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة.

يعتقد بعض الناس أن البسترة تقلل من عدد مضادات الأكسدة في العسل ، مما يعني أن العسل المبستر قد لا يقدم نفس فوائد العسل الخام.

لا توجد أبحاث محددة حول كيفية تأثير البسترة على مضادات الأكسدة في العسل ، لكن الدراسات تظهر أن تسخين الأطعمة الأخرى يمكن أن يقلل من محتواها من مضادات الأكسدة.

2. التغذية

يحتوي العسل على عناصر غذائية محددة يمكن أن تجعله إضافة صحية للنظام الغذائي.

التغذية الدقيقة والتركيب الكيميائي للعسل الخاميختلف باختلاف البلدان والبيئاتمصدر موثوقويعتمد جزئيًا على أنواع الأزهار التي يجمع النحل رحيقها منها. بغض النظر عن هذه العوامل ، لا يزال العسل يحتوي على مركبات صحية ، مثل مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية والفيتامينات .

ملعقة كبيرة أو 21 جرام من العسل الخام يحتوي علىمصدر موثوق64 سعرة حرارية و 16 جرام سكر. قد تختلف هذه القيم بين العلامات التجارية والدُفعات.

عسل طبيعي طبيعي يحتوي علىمصدر موثوق كميات قليلة من الفيتامينات والمعادن التالية:

النياسين

الريبوفلافين

حمض البانتوثنيك

الكالسيوم

المغنيسيوم

المنغنيز

البوتاسيوم

الفوسفور

الزنك

يحتوي العسل بشكل طبيعي على السكر. أكثر من نصف السكر الموجود في العسل قليل الفركتوز. بحثقد ربطمصدر موثوق الفركتوز لمشاكل صحية مختلفة.

ومع ذلك ، حتى مع محتواه من الفركتوز ، قد يكون العسل خيارًا صحيًا أكثر من سكر المائدة. تشير بعض الأبحاث إلى أن العسل قد يوفر تأثيرًا وقائيًا ضد مرض السكري وأن بعض أنواع العسل قد تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم .

قد يختار الأشخاص المصابون بداء السكري أو الذين يتبعون حمية غذائية مقيدة بالسكر تناول العسل باعتدال لتجنب التغيرات الكبيرة في مستويات السكر في الدم. يحتوي العسل الصافي على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) يبلغ 58 ، مما يعني أن له تأثير متوسط ​​على مستويات السكر في الدم

تخفيف أعراض البرد والسعال

و دراسة 2012 وجدت أن العسل كان أكثر فعالية من العلاج الوهمي في الحد من السعال للأطفال خلال الليل.

بعد سنتين، دراسة أخرىمصدر موثوقتقييم ما إذا كان محلول الحليب والعسل يمكن أن يعالج السعال الحاد عند الأطفال. استنتج المؤلفون أن الحل يبدو على الأقل بنفس فعالية منتجين بدون وصفة طبية يتم تسويقهما لهذا الغرض.