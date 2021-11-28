لها مفعول السحر.. 5 أطعمة تقضي على دهون البطن نهائيا

يرغب كثيرون في إزالة دهون البطن بشكل نهائي، حيث تسيء للمظهر العام، وتجعل الشخص غير قادر على ارتداء ما يروق له.

وأصعب أنواع دهون البطن ولا يمكن التخلص منها بسهولة، هي دهون البطن الحشوية حيث تتراكم طبقات الدهون داخل البطن دون أن تصل لسطح الجلد، وتشكل خطرًا على صحة جسم الإنسان إذا زادت عن المستوى الطبيعي.

الأبحاث العلمية، كشفت عن أن هذا النوع من دهون البطن يزيد احتمالات الإصابة بمجموعة كبيرة من الأمراض مثل السرطان والكبد والسكري.

وقدم موقع “eatthis”، أهم 5 أطعمة تزيل دهون البطن الحشوية بسرعة، وتحقق نتائج مذهلة مع من هم أكبر من 50 عاما ومنها: