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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لها مفعول السحر.. 5 أطعمة تقضي على دهون البطن نهائيا

5 أطعمة تقضي على
5 أطعمة تقضي على دهون البطن نهائيا

يرغب كثيرون في إزالة دهون البطن بشكل نهائي، حيث تسيء للمظهر العام، وتجعل الشخص غير قادر على ارتداء ما يروق له.
وأصعب أنواع دهون البطن ولا يمكن التخلص منها بسهولة، هي دهون البطن الحشوية حيث تتراكم طبقات الدهون داخل البطن دون أن تصل لسطح الجلد، وتشكل خطرًا على صحة جسم الإنسان إذا زادت عن المستوى الطبيعي.

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الأبحاث العلمية، كشفت عن أن هذا النوع من دهون البطن يزيد احتمالات الإصابة بمجموعة كبيرة من الأمراض مثل السرطان والكبد والسكري.

وقدم موقع “eatthis”، أهم 5 أطعمة تزيل دهون البطن الحشوية بسرعة، وتحقق نتائج مذهلة مع من هم أكبر من 50 عاما ومنها:

  • الترمس: يعد تناوله بانتظام طريقة سهلة ولذيذة في آن لتقليل دهون البطن الحشوية بسهولة ويمكن تناولها بمفردها او مع السلطة.
  • السمك: الأسماك الغنية بـ أوميجا 3 مثل السلمون تساعد في التخلص من الدهون الحشوية الخطيرة.
  • الكمون: إذا أردت طريقة تجمع بين تقليل دهون البطن الحشوية والنكهة الغنية في أطباقك المفضلة، ضع في اعتبارك إضافة الكمون لطعامك.
  • دقيق الموز الأخضر: يعد أغنى المصادر للنشا المقاوم للبريبايوتيك مما يجعل الخلايا أكثر استجابة للأنسولين، ويساعد في نهاية المطاف في منع تخزين الدهون حول الخصر والبطن.
  • الخضر الورقية الداكنة: السبانخ والجرجير غنيان بالعناصر الغذائية بالإضافة إلى ذلك، تساعدك في التخلص من دهون البطن الحشوية.
  • الأطعمة المخمرة: الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف والزبادي الذي يتناوله البعض وحده أو مع وجبة أخرى، تساعد في إزالة دهون البطن الحشوية كما تعمل على تحسين الهضم وتنظيم الوزن.
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