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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل مالاتعرفه عن البطن الهرموني.. طرق علاجه

كثير من الناس يمارسون الرياضة بجد لفقدان دهون البطن والوزن . على هذا النحو ، فإنهم يجربون كل الوسائل الممكنة  من التمارين الصارمة إلى الوجبات الغذائية. 

لكن في بعض الأحيان ، على الرغم من كل هذا وأكثر من ذلك بكثير ، يجد البعض صعوبة في إنقاص الدهون ، خاصة من منطقة البطن. 

قال الخبراء إن هذا يشير إلى أن الهرمونات - التي تنظم الوظائف المختلفة في الجسم إلى جانب التمثيل الغذائي والتوتر والجوع والدافع الجنسي - قد تسبب الفوضى.

 

بسبب التقلبات في مستويات الهرمونات ، يمكن أن يكون هناك نقص في بعض الهرمونات مما قد يؤدي إلى انتفاخ البطن الذي يصبح أكثر بروزًا. هذا ، بدوره ، يمكن أن يسمى بطن هرموني. 

 

هناك العديد من الحالات المرتبطة بالهرمونات التي يمكن أن تجعلك تحزم أرطالًا حول منطقة البطن ، مثل خمول الغدة الدرقية ، متلازمة تكيس المبايض ، وانقطاع الطمث. يمكن أن تحدث الاختلالات الهرمونية أيضًا بسبب السمنة أو الإجهاد أو الأدوية.

 

إذا حدث هذا بشكل متكرر ، فهذا يعني أن الهرمونات الجنسية تؤثر بشكل غير مباشر على تلك الهرمونات التي تساعد في تنظيم التمثيل الغذائي - الإستروجين والتستوستيرون. تجعلك مستويات هرمون الاستروجين المنخفضة تشعر بالجوع حتى بعد تناول وجبة بسبب تأثير هرمون الاستروجين على اللبتين. والجدير بالذكر أن ارتفاع مستويات اللبتين يمثل مشكلة.

التعرض للضغط في كل وقت

في كل مرة تتعرض فيها للإجهاد ، تفرز الغدد الكظرية الكورتيزول لمساعدة جسمك على الاستجابة بسرعة. في حالة تعرضك للإجهاد طوال الوقت ، لن تدرك الغدة الكظرية أنها تنتج المزيد من الكورتيزول أكثر مما يحتاجه جسمك. علاوة على ذلك ، فإن المستويات المرتفعة من الكورتيزول ترفع معدل ضربات القلب وضغط الدم وحتى السكر في الدم. ليس هذا فقط ، فالكثير من الكورتيزول يميل إلى زيادة دهون

 يمكن ملاحظة انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بسبب الإفراط في ممارسة الرياضة ، أو عدم تناول الطعام بشكل صحيح ، أو مشاكل الغدة النخامية .

 قال الدكتور مقدم: "عندما تنخفض مستويات هرمون الاستروجين بشكل كبير ، قد يكتسب المرء المزيد من الوزن حول البطن".

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