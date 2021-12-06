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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صبا مبارك عن تتويجها في مهرجان القاهرة: المصريين ألذ جمهور في العالم | فيديو

صبا مبارك
صبا مبارك

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43،  بدار الأوبرا المصرية، عن ذهاب جائزة جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله)، عن فيلم "بنات عبد الرحمن - Daughters of Abdul Rahman"، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية.

 

وعلقت الفنانة صبا مبارك، خلال لقائها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر فضائية "دي إم سي"، على فوزها بالجائزة، قائله: "حصدنا جائزة الجمهور".


وأضافت: "كنا حاسين إننا هناخد الجايزة، بسبب الحب والتفاعل الذي حصلنا عليه من الجمهور المصري"، متابعة: "رد فعل الجمهور المصري أثبت لنا بشكل قاطع أنه يحب الأردن".

 

واستطردت: "الجمهور المصري ألذ جمهور في العالم.. ومصر بلد صناعة سينما".

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، مساء اليوم ، بدار الأوبرا المصرية، عن ذهاب جائزة جائزة تصويت الجمهور “جائزة يوسف شريف رزق الله”، إلى فيلم "بنات عبد الرحمن - Daughters of Abdul Rahman"، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية.

 

فيلم "بنات عبد الرحمن - Daughters of Abdul Rahman"، عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات المهرجان، من إخراج زيد أبو حمدان، وإنتاج الأردن، ومدته 118 دقيقة.

 

أحداث الفيلم تدور في حي للطبقة المتوسطة الدنيا في عمان، حيث تعيش زينب العزباء والمتوسطة العمر حياة كئيبة وتعمل خياطة محلية وتعول والدها، وبعد أن رآها والدها عن طريق الخطأ في ثوب للزفاف تقوم بتعديله، من أجل ابن عمها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا.

 

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة الدولية ترأسها المخرج الصربي البارز إمير كوستوريتسا، وشارك في عضويتها المخرج الهندي تشايتانيا تاماهاني، والمؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، والممثلة الأمريكية ماريسا بيرنسون، والممثلة المصرية نيللي كريم، والممثلة الفرنسية نورا آرنزدر، والمخرج الإيطالي روبرتو مينرفيني.

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