في عيد ميلاد شريهان.. تفاصيل مراحلها الفنية في السينما والمسرح والفوازير

في السادس من شهر ديسمبر عام 1964، أتت إلى العالم أيقونة فنية من الصعب تكرارها ذات الضحكة المشرقة وصاحبة الكاريزما المليئة بالمواهب، هي الفنانة الكبيرة شريهان التي يصادف اليوم عيد ميلادها الـ

السينما

قدمت شريهان فى السينما 27 فيلما، فقد بدأت مشوارها الفني فى فيلم «ربع دستة أشرار»، عام 1970 ولعبت دور طفلة، ثم أنتجت لها والدتها فيلم «الخبز المر» عام 1982 لتقف أمام ملك السينما فريد شوقي، وانطلقت بعدها حيث قامت بالعديد من الأعمال المشهورة منها «المتشردتان» مع سعيد صالح، و«سوق النساء»، وكان آخر أفلامها عام 2002، ويحمل اسم «العشق والدم»، وبعده ابتعدت عن الساحة الفنية.

المسرح

رصيدها المسرحي ينحصر فى 5 مسرحيات هي: «سك على بناتك»، و«علشان خاطر عيونك»، و«المهزوز»، و«أنت حر»، و«شارع محمد علي»، وقدمت من خلالها شخصيات عاشت مع الجمهور وأحبها من خلالها، على سبيل المثال شخصية «سوسو» فى «سك على بناتك» مع فؤاد المهندس.

فوازير

ورغم تألقها فى الأفلام والمسرحيات، فإن ما يتذكرها الجمهور بها دائما هى فوازير رمضان، ففى الثمانينيات والتسعينيات قدمت 3 أجزاء من الفوازير هي «ألف ليلة وليلة: فاطيمة وحليمة وكريمة»، و«ألف ليلة وليلة: وردشان»، و«ألف ليلة وليلة: عروسة البحور»، وقدمت الحلقات حول 30 فزورة على مدى شهر رمضان، بجانب عدد من الاستعراضات التى كانت تقدمها «شريهان» وخطفت الجمهور وتعلق بها، وكانت الفوازير من تأليف عبد السلام أمين وطاهر أبو فاشا، ومصمم الاستعراضات «حسن.