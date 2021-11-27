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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

شرفتوا بفنكم وطنكم مصر.. شريهان تهنئ نيللي وكريم عبد العزيز

صدى البلد

أعربت النجمة القديرة شريهان عن سعادتها  بتكريم النجمة نيللى والفنان كريم عبد العزيز، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى دورته 43 .

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر: انطلاق مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة الـ 43، وأراه بقلبى ونفسى هذا العام مهرجان استثنائى بتكريم حبيبتى الرائعة على جميع المستويات القيمة الإنسانية والفنية النجمة الرائعة حبيبتى نيللى، والنجم الرائع المبدع حبيبى الموهوب موهبة غير عادية والسهل الممتنع كريم عبد العزيز.

وأضافت شريهان: "شرفتوا وكرمتوا بفنكم ورسالتكم والتزامكم واحترامكم مهنتكم ووطنكم وشعبكم فى مصر والعالم أجمع، يليق بكم كل وأعظم".

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وكان قد عبر كريم عبد العزيز عن سعادتة ،  بكلمه في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١، مساء امس الجمعة، قائلا :"بحمد ربنا، لاني وصلت، لما وصلت له، اليوم وواقف قدام حضراتكم".

وتابع الفنان كريم عبدالعزير، أنه :"عايز اشكر اسرتي وابويا اللي له فضل كبير عليا بعد ربنا، واللي حاضر للحفل الجميل ده"، قبل أن يصفق الحضور بحراره.

ووقف المخرج الكبير محمد عبد العزيز، تحية لنجله الفنان كريم عبدالعزير، والحضور، في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وانطلق امس الجمعة، حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية، في دورته الـ 43 نستعرض لكم أبرز وأهم الفعاليات على مدار أيام المهرجان، من خلال التقرير التالي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر ، عن إطلاق فعاليات يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.
شارك العديد من نجوم الفن، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، وكان أول الحاضرين الفنان شريف منير، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان أبرز الحضور في حفل إفتتاح الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجوم: (شريف منير، أحمد الفيشاوي وزوجته، نسرين طافش، درة، فيفي عبده، نادية الجندي، خالد سليم، مادلين طبر، محمد محمود عبد العزيز، بوسي شلبي، ظافر العابدين، تارا عماد، هاني مهنا، نور، دينا فؤاد، داليا البحيري و زوجها).

إطلالات شريهان إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أعمال شريهان تكريم كريم عبد العزيز

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