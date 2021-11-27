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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من اضحك الصورة تطلع حلوة حتى ولاد العم

بعد ظهورهما بمهرجان القاهرة السينمائى.. 4 محطات شكلت صداقة منى زكى وكريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز ومنى
كريم عبد العزيز ومنى زكى

تصدر أسم كل من الفنان كريم عبد العزيز والفنانة منى زكى عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وذلك بعد حالة الود والصداقة التى ظهرت بينهم على المسرح ، بعد تسليم الأخيرة جائزة فاتن حمامة التشجيعية على المسرح فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى . 

وكشف الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بان صديقة عمره منى زكى هى من تقوم بتسليمه التكريم ، واصفاً اياها بالفنانة الموهوبة .

وأكد كريم عبد العزيز ان أول عمل درامى له فى مجال السينما كان برفقة الفنانة منى زكى ، وفى السطور السطور التالية نكشف رحلة الثنائى الفنى فى السينما . 

اجتمع كل منى زكى وكريم عبد العزيز فى 4 أعمال سينمائية فقد كان أولها فيلم أضحك الصورة تتطلع حلوة ، والعمل عرض عام 1998 ، ومن إخراج شريف عرفة وتأليف وحيد حامد .

وجسد كريم عبد العزيز داخل الأحداث شخصية طالب جامعى من أسرة غنية يقع فى حب فتاه من أسرة بسيطة ، وهى الشخصية التى لعبتها منى زكى . 

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إما ثانى الاعمال التى جمعت كل من كريم عبد العزيز ومنى زكى فقد كان فيلم “ لية خلتنى أحبك ” ، وقد عرض العمل عام 2000 ، وهى من إخراج ساندرا نشأت ، وشارك فى بطولة الفيلم كل من أحمد حلمى وحلا شيحة . 

وفى عام 2005 أتجمع الثنائى الفنى كريم عبد العزيز ومنى زكى فى عمل فنى أخر وهو أبو على وقد حقق الفيلم نجاحاً كبيراً ، وشارك فى بطولته كل من إنتصار وخالد الصاوى . 

وبعد ذلك بـ 4 سنوات أجتمع كل من كريم عبد العزيز ومنى زكى فى عمل فنى أخر من إخراج شريف عرفة ، وهو فيلم “ ولاد العم ” ، وشاركهما فى البطولة كل من شريف منير وإنتصار والعمل حقق نجاحاً كبيراً .

منى زكى 
منى زكى 
منى زكى 
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