هاشتاج كريم عبد العزيز يتصدر الترند و مغردون : كاريزما السينما المصرية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # كريم عبد العزيز بعد تكريمه أمس، بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 43.

و تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وجاءت التعليقات كالاتي :

و كان قد عبر الفنان كريم عبد العزير، عن عميق فرحته وتقديره بالتكريم، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١، مؤكدا أن التكريم يعني له الكثير في مسيرته الفنية.

وأضاف كريم عبد العزيز، في كلمه في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١، مساء اليوم الجمعة، أنه :"بحمد ربنا، لأني وصلت، لما وصلت له، اليوم وواقف قدام حضراتكم".

وتابع الفنان كريم عبد العزير، أنه :"عايز اشكر اسرتي وابويا اللي له فضل كبير عليا بعد ربنا، واللي حاضر للحفل الجميل ده"، قبل أن يصفق الحضور بحراره.

ووقف المخرج الكبير محمد عبد العزيز، تحية لنجله الفنان كريم عبد العزير، والحضور، في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وانطلق اليوم الجمعة، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية، في دورته الـ 43 نستعرض لكم أبرز وأهم الفعاليات على مدار أيام المهرجان، من خلال التقرير التالي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر ، عن إطلاق فعاليات يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.

شارك العديد من نجوم الفن، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، وكان أول الحاضرين الفنان شريف منير، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان أبرز الحضور في حفل افتتاح الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجوم: (شريف منير، أحمد الفيشاوي وزوجته، نسرين طافش، درة، فيفي عبده، نادية الجندي، خالد سليم، مادلين طبر، محمد محمود عبد العزيز، بوسي شلبي، ظافر العابدين، تارا عماد، هاني مهنا، نور، دينا فؤاد، داليا البحيري و زوجها).