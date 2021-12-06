بعد تحذير هيئة الدواء من المستحضرات الموضعية للاحتقان .. اعرف مخاطر استخدامها

أكدت هيئة الدواء المصرية ،إن المستحضرات الموضعية المضادة لاحتقان الانف ، وبخاخات الأنف هي مستحضرات نستخدمها لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد، والإنفلونزا، والتهاب الجيوب الأنفية، والحساسية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية ؛ إن من الأشكال الصيدلية الموجودة للمستحضرات مايلي

نقط الأنف

بخاخ الأنف

ويحدث الاحتقان بسبب التهاب الممرات الأنفية، هذه هي التجاويف المجوفة والمملوءة بالهواء داخل أنفك ، توفر بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان (DNS) راحة فورية عن طريق تقليص الأوعية الدموية المتورمة في الممرات الأنفية، هذا يقلل من الالتهاب ويساعدك على التنفس بسهولة.

الآثار الجانبية لـ بخاخات الأنف

ولكن كثرة استخدام بخاخات الأنف، والمستحضرات الموضعية للاحتقان يمكن أن يسبب العديد من الأثار الجانبية وهي.

عندما تحاول التوقف عن استخدامه أو تخطي جرعة ما ، فإنك تصاب باحتقان شديد.

العرض الأساسي لسحب DNS هو الاحتقان، بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل أن يعود سبب الاحتان والألم في البداية، هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تعاني من الحساسية المزمنة.

قد تواجه:

سيلان الأنف

إلتهاب الحلق

العطس

صعوبة في التنفس

صداع الراس

ضغط الجيوب الأنفية

وحذرت هيئة الدواء المصرية​ من استخدام المستحضرات الموضعية المضادة لاحتقان الانف لمدة تزيد عن ثلاثة أيام دون إشراف طبي.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن ذلك يأتي في إطار دور الهيئة الرقابي والتوعوي والخدمي.

ومكن ان تحتوي بخاخات الأنف على مكونات تزيد من معدل ضربات القلب أو ضغط الدم ، لذلك يجب استشارة الطبيب أولا

المصدر healthline