في فيديو جديد .. أول ديو بين عمر كمال وشيماء المغربي

نشر الفنان عمر كمال مقطع فيديو يجمعه مع الفتاة شيماء المغربي عبر حسابه الشخصي انستجرام .



وظهر في الفيديو عمر كمال وهو يغني ديو برفقة شيماء ، مهرجان شيماء.

تمكن كل من عمر كمال والمطرب عبد الباسط حمودة، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" ، من خلال كليب أغنية “ضيعنا” ، والذى تم طرحه خلال الساعات الماضية.

أغنية “ضيعنا” من كلمات عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسي، وتشهد العمل الإنتاجي الأول لـ عمر كمال بعد تقديمه عدد من المهرجانات برفقة زملائه حسن شاكوش وحمو بيكا.

أغنية ضيعنا تمكنت من تحقيق ما يزيد على نصف مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط ،لتحتل المركز الثامن من أصل 50 فيديو تضمها القائمة.