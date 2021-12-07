فستان أحمر.. مريم الخشت تتألق بإطلالة جذابة.. شاهد

مريم الخشت تتألق بإطلالة نارية جذابة..شاهد

شاركت الفنانة ،مريم الخشت، جمهوره أحدث إطلالتها، ونشرت صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وتألقت مريم الخشت بإطلالة نارية جذابة،حيث ارتدت فستانا أحمر مكشوف الذراعين واعتمدت شعرها الويفي منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت ماكياجا ناريا ملفت أبرز ملامحها.

وتشارك مريم الخشت في تصوير مسلسل "وعد إبليس" الذي يتكون من 6 حلقات بطولة عمرو يوسف، عائشة بن أحمد،أحمد مجدى، مها أبو عوف، محمد يسرى ومريم الخشت، ومن إخراج البريطاني كولين تيج، وكان يحمل اسم "العقد"،وتم تغييره للاسم الحالى، حيث يجسد عمرو يوسف، ضمن أحداث العمل شخصية رجل يتحالف مع الشيطان في إطارمن الإثارة والغموض، ويتكتم صناعه على الأبطال الذين يشاركون فى المسلسل.

وشاركت مريم الخشت في مسلسل "ليه لا" بطولة أمينة خليل وهاني عادل، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وعمرالسعيد، ومريم الخشت، وناردين فرج، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.يذكر أنآخر أعمال مريم الخشت الرمضانية مسلسل لعبة النسيان الذي تدور أحداثه حول رقية، والتي تجسدها دينا الشربيني،حيث تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بآخر 6 سنوات من عمرها.