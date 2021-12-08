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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جاهزين .. رامي صبري يشوق جمهور السعودية لحفلته بموسم الرياض

رامي صبري
رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري صورة جديدة له من الطائرة، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلق رامي صبري:"الي #موسم_الرياض والجمهور السعودي العظيم .. جاهزين ؟".

 

كواليس أغنية حياتي مش تمام 

بدأ رامي صبري حديثه عن أغنية "حياتي مش تمام"، قائلاً: "من أفضل الأعمال التي قدمتها وذلك لأنني بحب أن أقدم عمل جديد وأن الكلام يكون جديد ومختلف"، وتابع: "كنت رافض كلمة مفتقدك بشدة التي جاءت ضمن الأغنية ولكن فيما بعد وافقت عليها لتحقق نجاحاً كبيراً". 

 

 وعن أزمته السابقة مع عزيز الشافعي، قال: "الخلاف كان قديماً وتحدثنا سوياً بدون أي وسيط فنحن أصدقاء قبل اي شيء، بجانب أننا نتعامل كأسرة واحدة داخل الاستديو، عزيز الشافعي بجانب إنه ملحن شاطر هو شاعر مثقف قوي ".

 

وتطرق الحديث مع وائل منصور وسارة المنذر لأغاني المهرجانات ورأي صبري بها، وقال: "مش بسمع مهرجانات خالص، أنا رجل متخصص في المزيكا، المهرجانات فيها دوشة في الكلام ومفهاش ترتيب وكمان فيها الكثير من الكلام والألفاظ الخادشة، ولكن اللي بيعجبني ويجز على الرغم من عدم وضوح كلمات أغانيه، هو مش بيقول حاجة ولكن ويجز يقدم مزيكا ممكن حد يسمعها، على الرغم من انها في الكثير من الأوقات مقتبسة من أغاني اجنبية"، وبسؤاله عن أغاني الفنان محمد رمضان، قال: " محمد رمضان بيعمل اغاني كويسة وبسمع اغانيه فانا بسمع كل الناس". 

 

وأكد رامي صبري أنه يحرص على اختيار أغانيه بعناية قائلاً: "أنا بحاول أوصل لكل الناس  فأنا عندي حياء في كلمات الأغاني اللي بقدمها ومش عايزاضايق اي حد بالكلام بتاع الأغاني اللي بقدمها، وأن الكل يقدر يسمعها بدون أي ضيق، مش بشتغل ملحن بس لما حد من صحابي بيحتاج أعمله أغنية بلحنها ولسة ملحن أغنية لشيرين".

 

رامي صبري ضد المهرجانات 

وعن قرار منع أغاني المهرجانات الذي صدر مؤخراً، قال: "أنا ضد المنع وتحدثت مع الفنان هاني شاكر بعد قرار المنع للوصول لحل، ولكن هنا يجب القول أن هاني شاكر أمير الغناء العربي ومينفعش الشباب اللي لسة طالع يقولوا إنه بيغير منهم". 

وكشف رامي صبري عن رأيه في حالة الجدل التي أثارتها أغنية شيماء، قائلاً: "أنا سمعت شيماء الموضوع كله من أجل إثارة الجدل مش أكتر". 

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