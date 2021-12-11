كنت عايزة أحفظ بويضاتي.. شيرين تكشف سر رفضها الإنجاب من حسام حبيب

أذاعت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، الجزء الثاني من حوارها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، الذي قالت خلاله عدة تصريحات هامة فجرت بها مفاجأة لجمهورها.

وقالت شيرين عبد الوهاب: «كنت عايزة أحفظ بويضاتي بأجود حالاتهم، وكنت عايزة أجمد بويضاتي لوحدهم بس حسام أصر أنه يشيل البويضات بالأجنة بتوعه، لكن أنا ما بدي أخلف منه خلاص، حسام حد مستهتر مش عارف يعني اية ست عايزة تدفن نفسها جنبه»، وانهارت شيرين بالبكاء.

حفل شيرين عبد الوهاب

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا في مدينة أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان «أم الإمارات»، وصدمت الجمهور بأول ظهور لها، وكان لها عدد من اللقطات.

1- فاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها، حيث قامت بإزالة شعر رأسها بالكامل.

2- علقت المطربة شيرين عبد الوهاب على إزالة شعر رأسها بالكامل خلال حفلها بـ أبو ظبي، وقالت للجمهور خلال الحفلة: "اقبلوني بشكلي ده، وانتوا عارفين أنا كده فقت".

3- داعبت الفنانة أصالة وقالت على المسرح: "أنا بتحدي أصالة المرادي لن تستطيع أن تفعل هذا" وأشارت إلى شعرها.

4- بدأت حفلها بـ أغنية "نساى"، وبعدها قدمت مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور منها "جرح تاني" وغيرها، بالإضافة إلى أحدث أغانيها "القماص".

5- قالت وسط تفاعل كبير من الجمهور: "أنا بقيت سينجل".

6- رفعها المايسترو لتجلس على البيانو خلال غنائها إحدى أغانيها.

حسام حبيب يعود للاستديو

يستعد المطرب حسام حبيب للعودة مرة أخرى إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة، بأغنية جديدة.

ونشر الملحن عزيز الشافعي صورة له علي "إنستجرام" مع الفنان حسام حبيب، وفريق عمل أغنيته الجديدة، وعلق قائلا: "نوروني حبايبي سعيد إمام مدير شركة روتانا و النجوم الغاليين حسام حبيب و محمد كيلاني.. وإن شاء الله دايما متجمعين على خير".

طلاق شيرين وحسام حبيب

أصدرت شيرين عبد الوهاب، بياناً رسمياً تؤكد وقوع الطلاق لحسم الجدل جاء به التالي: "النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية.

وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب، بالصحافة وجميع وسائل الإعلام بإحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أى أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الاطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

وتوضح شيرين عبد الوهاب ، أن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر فى هذا الموضوع، ويأتى أيضا فى إطار إحترامها لجمهورها الذى يساندها دائما فى كل المواقف الصعبة التى تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.

وتؤكد شيرين عبد الوهاب ، أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنتوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لاسعاد الملايين من جمهورها فى الوطن العربي".