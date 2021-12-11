عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت عايزة أحفظ بويضاتي.. شيرين تكشف سر رفضها الإنجاب من حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب - حسام حبيب

أذاعت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، الجزء الثاني من حوارها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، الذي قالت خلاله عدة تصريحات هامة فجرت بها مفاجأة لجمهورها.

وقالت شيرين عبد الوهاب: «كنت عايزة أحفظ بويضاتي بأجود حالاتهم، وكنت عايزة أجمد بويضاتي لوحدهم بس حسام أصر أنه يشيل البويضات بالأجنة بتوعه، لكن أنا ما بدي أخلف منه خلاص، حسام حد مستهتر مش عارف يعني اية ست عايزة تدفن نفسها جنبه»، وانهارت شيرين بالبكاء. 

حفل شيرين عبد الوهاب 

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا في مدينة أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان «أم الإمارات»، وصدمت الجمهور بأول ظهور لها، وكان لها عدد من اللقطات.

1- فاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها، حيث قامت بإزالة شعر رأسها بالكامل.

2- علقت المطربة شيرين عبد الوهاب على إزالة شعر رأسها بالكامل خلال حفلها بـ أبو ظبي، وقالت للجمهور خلال الحفلة: "اقبلوني بشكلي ده، وانتوا عارفين أنا كده فقت".

3- داعبت الفنانة أصالة وقالت على المسرح: "أنا بتحدي أصالة المرادي لن تستطيع أن تفعل هذا" وأشارت إلى شعرها.

4- بدأت حفلها بـ أغنية "نساى"، وبعدها قدمت مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور منها "جرح تاني" وغيرها، بالإضافة إلى أحدث أغانيها "القماص".

5- قالت وسط تفاعل كبير من الجمهور: "أنا بقيت سينجل".

6- رفعها المايسترو لتجلس على البيانو خلال غنائها إحدى أغانيها.

 

حسام حبيب يعود للاستديو

 يستعد المطرب حسام حبيب للعودة مرة أخرى إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة، بأغنية جديدة.

ونشر الملحن عزيز الشافعي صورة له علي "إنستجرام" مع الفنان حسام حبيب، وفريق عمل أغنيته الجديدة، وعلق قائلا: "نوروني حبايبي سعيد إمام مدير شركة روتانا و النجوم الغاليين حسام حبيب و محمد كيلاني.. وإن شاء الله دايما متجمعين على خير".

 

طلاق شيرين وحسام حبيب 

أصدرت شيرين عبد الوهاب، بياناً رسمياً تؤكد وقوع الطلاق لحسم الجدل جاء به التالي: "النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

 فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية.

وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب، بالصحافة وجميع وسائل الإعلام بإحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أى أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الاطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

 وتوضح شيرين عبد الوهاب ، أن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر فى هذا الموضوع، ويأتى أيضا فى إطار إحترامها لجمهورها الذى يساندها دائما فى كل المواقف الصعبة التى تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.

 وتؤكد شيرين عبد الوهاب ، أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنتوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لاسعاد الملايين من جمهورها فى الوطن العربي". 

شيرين شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب حسام حبيب نضال الأحمدية الفنانة شيرين

موضوعات متعلقة

ربنا لسة مش عايزني| شيرين تكشف عن محاولات الانتحار بسبب حسام حبيب

اليوم.. حفل أغاني الثمانينيات والتسعينيات بساقية الصاوي

بلقيس تقدم دويتو مع أليشيا كيز في دبي.. صور

وائل كفوري ونانسي عجرم يضعان بصمتهما الأسمنتية في موسم الرياض

ابن أمه الحيلة.. شيرين عبدالوهاب: رجوعي لـ حسام حبيب محتاج معجزة

أخبار الفن| شيرين عبد الوهاب شعرها زيرو.. مفاجأة مدوية من مصدر مقرب منها.. وكباتن الزعتري في القائمة الطويلة للأوسكار

شعرها زيرو .. وتتحدى أصالة.. لقطات من حفل شيرين بـ أبو ظبي

شعرها ع الزيرو.. شيرين : اقبلوني بشكلي ده علشان أنا فوقت |شاهد

ترشيحاتنا

عدي الصيفي لاعب الأردن السابق: أتوقع انتصار النشامى.. والجوهري له دور كبير في تطور الكرة الأردنية ( حوار)

تهاجم حسام حبيب| شيرين عبدالوهاب: ابن أمه عشت معاه على الكنبة

مساعد رئيس هيئة التعمير لـ "صدى البلد": 30% زيادة في المساحات المنزرعة بتوشكى

دعاء يقال عند لبس الثياب يكفر الذنوب .. احرص على ترديده

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتحمل مسئولياته في أزمة تعارض مونديال الأندية وكأس الأمم

رئيس جامعة الأزهر يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة لترسيخ ثقافة الأخوة الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب: عشت مع حسام حبيب أربع سنين بنام على الكنبة

كنت بحب سرطان| شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص داخل الدولة

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين في ندوة «صدى البلد»: بربي بنتي زي ما أنا اتربيت.. علاقاتي كلها غلط لكن مش ندمانة.. أشخاص منفسنين منعوني من العمل

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة – 4‎‎"

سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً في معدل النمو 2021.. عرضنا المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتبرعنا بـ 300 مليون جرعة للقاح كورونا حول العالم

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر محطة مهمة جدا لاستثماراتنا.. صور

فيديو

شاهد| لحظة أسر الرئيس العراقي صدام حسين وتهديده بالإعدام.. فيديو

4 سنين بنام على الكنبة.. شيرين تكشف كواليس طلاقها من حسام حبيب

دوللي شاهين في ندوة «صدى البلد»: بربي بنتي زي ما أنا اتربيت.. علاقاتي كلها غلط لكن مش ندمانة.. أشخاص منفسنين منعوني من العمل

تصريحات نارية.. ماذا قالت صحف الأردن عن مواجهة مصر في كأس العرب

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ