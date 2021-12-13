برلمانية توضح تفاصيل مشروع قانون تغيير صندوق دعم ذوي الهمم إلى قادرون باختلاف.. فيديو

كشفت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل تقدمها بمشروع قانون لتغيير مسمى صندوق دعم ذوى الإعاقة إلى "قادرون باختلاف".

قالت "عريبي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"،: "مشروع القانون يأتي تماشيا مع توجيهات الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

أوضحت: "ذوى الإعاقة نسيج صريح ناتج عن المجتمع لهم ذات الحقوق مع باقى المواطنين"، مؤكدة: "فلسفة التعديل المقدم يتوافق المسمى الجديد مع اتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة".

أشارت: "الهدف الأساسي من الصندوق توفير مزيد من الدعم والرعاية بما يضمن تمتعهم بكثير من حقوقهم الأساسية التى كفلها الدستور وجميع المواثيق والأعراف الدولية".