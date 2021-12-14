انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا فى بنها

تمكنت قوات الإنقاذ النهري فى بنها من انتشال جثة الطفل "أحمد ه م " 11 سنة مقيم قرية جمجرة القديمة دائرة مركز شرطة بنها والذي لقي مصرعه يوم 10 ديسمبر الجارى غرقا أثناء لعب الكرة في قرية جمجرة التابعة لمركز بنها بعد أن نزلت الكرة في مياه فرع دمياط ونزل لالتقاطها فانزلقت قدماه وسقط في المياه ولقي مصرعه غرقا.

وكان العميد حازم عفت مأمور مركز بنها قد تلقى بلاغا بغرق طفل في مياه فرع دمياط بمنطقة جمجرة القديمة دائرة المركز وجرى إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.

وانتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ النهرة وتوصلت التحريات إلى أن الطفل يدعى "أحمد ه م ، 11 سنة كان يلعب الكرة برفقة أحد أصدقائه، فسقطت في المياه وبعد أن أراد التقاطها من المياه انزلقت قدماه وسقط وجرفه التيار وتوفى غرقا في مياه فرع دمياط.

وبحثت قوات الإنقاذ النهري عن جثة الطفل حتى تم العثور عليها اليوم أمام منطقة كفر شكر وتم نقلها للمستشفى وصرحت النيابة بالدفن عقب مناظرة مفتش الصحة لها.