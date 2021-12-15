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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كنت بخاف منه.. نجلاء بدر تكشف كواليس ارتباطها بـ الكينج منير

صدى البلد

تسبب محمد عفيفي زوج الفنانة نجلاء بدر في حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبح اسم نجلاء بدر في المرتبة الخامسة بحركات بحث جوجول.

زوج نجلاء بدر مازحا: لو بقت تخينة في الحقيقة هطلقها طبعا

هطلقها لو تخنت 

وقال محمد عفيفي، إنه يحب قيام زوجته بتقديم تشكيلة من الأدوار المختلفة في جميع الأعمال الدرامية التي تقدمها.

وأضاف محمد عفيفي،  خلال مداخلة هاتفية على قناة “ دي إم سي “، ممازحا "لو مراتي بقت تخينه في الحقيقة زي دورها في فيلم النهاردة يوم جميل هطلقها طبعا".

تسمم غذائي

وأوضح محمد عفيفي ”بيجي وقت كبير مش بشوف فيه نجلاء بسبب ظروف عملها وعملي، ولسه عارف إن نجلاء جالها تسمم غذائي وعملت غسيل معدة وراحت المستشفى لوحدها ولم تخبرني بسبب ظروف عملي”.

من جانبها ردت نجلاء بدر في حوارها في برنامج “مساء دي إم سي”، "كلت بره حاجة وكنت تعبانة جدا، وزوجي كان مشغول ونزلت تعبانة، ورحت المستشفى وأصبحت بصحة جيدة الآن".

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

محمد عفيفي زوج الفنانة نجلاء بدر نجلاء بدر مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة نجلاء بدر

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