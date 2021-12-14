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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوج نجلاء بدر مازحا: لو بقت تخينه في الحقيقة هطلقها طبعا

نجلاء بدر
نجلاء بدر

قال محمد عفيفي، زوج الفنانة نجلاء بدر، إنه يحب قيام زوجته بتقديم تشكيلة من الأدوار المختلفة  في جميع الأعمال الدرامية التي تقدمها.


وأضاف محمد عفيفي،  خلال مداخلة هاتفية على قناة “ دي إم سي “، مازحا:" لو مراتي بقت تخينه في الحقيقة زي دورها في فيلم النهاردة يوم جميل هطلقها طبعا ".

 

وأعلن زوج الفنانة نجلاء بدر، تعرض زوجته لـ تسمم غذائي، وتوجهها للمستشفى من أجل إجراء غسيل للمعدة.


وأوضح محمد عفيفي :” بيجي وقت كبير مش بشوف فيه نجلاء بسبب ظروف  عملها وعملي، ولسه عارف  إن  نجلاء جالها تسمم غذائي وعملت غسيل معدة وراحت المستشفى لوحدها ولم تخبرني بسبب ظروف عملي”.

 

من جانبها ردت نجلاء بدر في حوارها في برنامج “ مساء دي إم سي”،:" كلت بره حاجة وكنت تعبانة جدا  وزوجي كان مشغول ونزلت تعبانة ورحت المستشفى  وأصبحت بصحة جيدة الآن".
 

نجلاء بدر الأعمال الدرامية الفنانة نجلاء بدر تسمم غذائي تسمم

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