فى أى عمر تتوقفين عن تجشئة الطفل

التجشؤ هو جزء من نظام التغذية الذي يساعد على إطلاق الغازات الزائدة من معدة الطفل والتي يميلون إلى ابتلاعها أثناء الرضاعة، يعتبر القيام بذلك للمساعدة في منع البصق وتخفيف الانزعاج المعدي المعوي ، مثل المغص الذي يسبب احتباس الغازات. ولكن مع مرور الأشهر ونمو طفلك ، قد تتساءلين متى يمكنك التوقف عن تجشئة طفلك؟

كشف موقع هيلثي عن معرفة السن المناسب للتوقف عن تجشؤ الطفل.

متى يمكنك التوقف عن تجشؤ الطفل؟

لا يحتاج معظم الأطفال عادةً إلى التجشؤ في سن أربعة إلى ستة أشهر ، ولكن يختلف كل طفل عن الآخر ، وكذلك معدل نضوج الجهاز الهضمي. نتيجة لذلك ، قد يحتاج بعض الأطفال إلى التجشؤ المتكرر ، بينما قد لا يحتاج البعض الآخر إلى التجشؤ على الإطلاق.

نظرًا لوجود تباين في الحاجة إلى تجشؤ الأطفال ، فإن تحديد عمر للتوقف عن التجشؤ لا يناسب جميع الأطفال. وبالتالي ، من الضروري تحديد العلامات التي تشير إلى أن طفلك قد يكون مستعدًا للتجشؤ.

علامات يمكنك التوقف عن تجشئة الطفل

فيما يلي بعض الإشارات التي قد تشير إلى أن طفلك قد لا يحتاج إلى التجشئة.

يستطيع الطفل الجلوس والتحرك: يستطيع معظم الأطفال التحكم في الرأس والرقبة والجلوس دون دعم في حوالي ستة أشهر من العمر. في نفس الوقت تقريبًا ، قد يبدأون أيضًا في الزحف والتحرك قليلاً، بالإضافة إلى ذلك ، أصبح نظامهم الهضمي أكثر نضجًا نسبيًا الآن ويمكنه حمل محتوى المعدة بشكل أكثر كفاءة ، مما يعني أنه قد يكون لديهم عدد أقل من البصاق ولا يحتاجون إلى التجشؤ على الإطلاق.

الطفل يتجشأ بنفسه: قد تكون هناك حالات يبتعد فيها طفلك عنك فجأة أثناء الرضاعة والتجشؤ دون أن تفرك ظهره. يعتبر تجشؤ الطفل بشكل مستقل عاملاً محددًا قويًا ، مما يشير إلى أنك لست بحاجة إلى التجشؤ بعد الآن. وفقًا للخبراء ، يمكن لمعظم الأطفال أن يتجشأوا بسهولة بمفردهم في عمر شهرين ومع ذلك ، قد يستغرق بعض الأطفال وقتًا أطول. لذا ، راقب طفلك. إذا كانت تبدو غير مستقر أو روائح أثناء وبعد التغذية، لأنها قد تحتاج لتجشؤ لهم.

يبدو الطفل مرتاحًا أثناء الرضاعة وبعدها : يوصي الخبراء بتجشؤ الأطفال عندما يبدون غير مرتاحين أثناء الرضاعة، ومع ذلك ، إذا بدا الطفل مرتاحًا أثناء الرضاعة وكان سعيدًا ومرحًا بعد الرضاعة مباشرة ، فلا داعي لتجشؤه.

يرضع الطفل من الزجاجة أو يرضع: يمكن لكل من الأطفال الذين يرضعون من الزجاجة والرضاعة أن يمتصوا الهواء أثناء الرضاعة. ومع ذلك ، يميل الأطفال الذين يرضعون من الزجاجة إلى امتصاص المزيد من الهواء لأن الحليب يتدفق من الزجاجة أسرع مما يتدفق من ثدي الأم ومن ثم ، فإن الأطفال الذين يرضعون من الثدي يحتاجون إلى قدر أقل من التجشؤ مقارنة بالأطفال الذين يرضعون من الزجاجة ، وقد يسمون ذلك عاجلاً بالإقلاع عن التدخين .

يوصي معظم الخبراء بتجشؤ الأطفال لتقليل البصاق ومنع تراكم الغازات المعدية المعوية التي تسبب مشاكل ، مثل المغص . ومع ذلك ، فقد خلصت بعض الدراسات إلى أن التجشؤ لا يقلل بشكل كبير من أحداث المغص والبصاق، لذلك ، استشيري طبيب الأطفال لمعرفة ما إذا كان الطفل بحاجة إلى التجشؤ أم لا. إذا قال الطبيب نعم ، فاتبع تعليماته لتجشؤ الطفل.