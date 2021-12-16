وزير الاتصالات يوضح أهداف مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارة الجديدة تمثل مجتمع معلوماتي متكامل.



وأضاف "طلعت"، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "مدينة المعرفة ستضم مراكز البحث والتطوير ومراكز التدريب ومقار للشركات العالمية والمحلية المتخصصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن جامعة مصر المعلوماتية".



وأشار: "يكون لطالب الجامعة أن يتفاعل مع المجتمع المعلوماتي بكافة عناصره، ويتلقى تعليما في الجامعة وتدريبا في مراكز التدريب، ويتلقى تدريبا عمليا في واحدة من الشركات الموجودة في مدينة المعرفة أو في مراكز البحث والتطوير الذي تضمها المدينة".



وتابع: "هدف نقل صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر نقلة نوعية وأن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة في هذه الصناعة لا يتحقق إلا من خلال جيل جديد وكوادر متعمقة ومتخصصة في كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

