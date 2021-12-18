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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للعاملين بالقطاع الخاص.. أسعار وشروط الحصول على أشتراكات السكة الحديد

اشتراكات السكة الحديد
اشتراكات السكة الحديد

طرحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظام الإشتراكات الخاصة بتذاكر القطارات للعاملين بالقطاع الخاص. 

وحددت الهيئة عددا من الشروط الواجب توفرها للحصول على استمارة الاشتراك نستعرضها في نقاط. 

  • يصرف للعاملين بالقطاع الخاص ويشترط لصرفة استيفاء كافة بيانات طالب الاشتراك فقط .
  • تستخرج الاشتراكات حسب درجات السفر الشغالة بين محطتي القيام والوصول المطلوبة.
  • يتم استخراج اشتراكات القطاع الخاص بالدرجات المطورة والمميزة وتحيا مصر والمحسنة .
  • مدة الاشتراك ثلاثة شهور وعام  .
  • يتم شراء استمارة طلب الحصول علي الاشتراك نموذج (100نقل) من مكتب الاشتراكات بقيمة 5 جنيهات .
  • يتم إرفاق صورة الرقم القومي بعد مطابقتها مع الأصل .
  • مطلوب عدد ٢ صورة شخصية حديثة .

وفي الجداول المرفقة نستعرض كافة أسعار الإشتراكات. 

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القطاع الخاص سكك حديد أشتراكات السكة الحديد

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