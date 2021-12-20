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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب: الحكومة لديها رؤية وطنية شاملة لتعزيز الصناعة المحلية

الصناعة المحلية
الصناعة المحلية

أيد مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بالنواب، مساعي الحكومة للنهوض بالصناعة المحلية، لافتا الى أن ن هناك رؤية وطنية شاملة لتعزيز الصناعة المحلية والدفع بالنشاط الصناعي المصري للأمام،  للعمل على الوصول للهدف الرئيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات داخل مصر.

 

وقال نصار لـ"صدي البلد"، إن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمتابعة إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، تستهدف استمرار جهود دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة المحلية بمختلف السبل.


وشدد عضو صناعة النواب، على الفوائد الكبرى للمجمعات الصناعية في مصر، في زيادة الإنتاج الاقتصادي والسلعي من جهة وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة من جهة أخرى، مشيدًا بقرار الرئيس السيسي تخفيض القيمة الإيجارية للمجمعات الصناعية في الصعيد لتشجيع أصحاب المشروعات، لافتا إلى وجود 6 مجمعات صناعية سيتم طرحها قريبا بين محافظات الوجه البحري والصعيد.


واختتم مجاهد نصار، بأن مصر لم تتوانى عن تعزيز القطاع الصناعي طوال الفترة الماضية بما ينبىء بثورة صناعية وانطلاقة كبرى في المجال الصناعي المصري خلال فترة وجيزة.

 

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعيش تحديا في مجال الصناعة، يرتكز على الاعتماد الكلي على الاستيراد، وبالرغم من الانتاج المحلي إلا أنه لازالت مصر تستورد المواد الخام لها من الخارج.

وأشار مصطفى مدبولي، خلال تصريحات تلفزيونية لـ القناة الأولى، على هامش جولته في المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، إلى أن مصر تسعى في هذه المرحلة للتركيز في هذا الملف، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، موضحا أن هناك مساعي لتكاتف القطاع الخاص مع الدولة لقيادة المرحلة الحالية في توفير المواد الخام محليا، ومستلزمات الإنتاج ، المنتجات النهائية التي تخدم السوق المحلي وزيادة نسبة التصدير.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولى المكاتب الاستشارية، والمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم مع مسئولى المكاتب الاستشارية الذين يعملون فى مشروعات إعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، يستهدف متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال فى هذا الصدد، والعمل على إسراع الخطى التنفيذية لهذا المشروع، بما يسهم فى الانتهاء منه وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لذلك، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على إحياء مختلف مناطق القاهرة التاريخية، وإعادة رونقها الحضارى، والإستفادة بما تمتلكه من مقومات تجعلها مقصداً سياحياً متميزاً.

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