عدد قصص الحب بالجامعة.. منى الشاذلي تضع تامر حسني في موقف محرج

رد الفنان تامر حسني، على عدد قصص الحب التي عاشها في مرحلة التعليم الجامعي.

وقال تامر حسني، في حوار مع الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة، إن :"مش عارف ليه عايز انام، وبصراحة بحترم مراتي بسمة، ومش خايف، وعلشان كده مش هقول".

قلد الفنان تامر حسني، الفنان بهاء سلطان، في اغنية "هو انت تاني"، أثناء لقاء مع الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة.



وقال تامر حسني، إنه :"إيه رائكم في المفاجأة دي وبعد العمرة ده كله فاكرينه بهاء، واتفقت مع بهاء سلطان نعمل اغنية".



وأضاف تامر حسني، أنه :"وتأخر بهاء سلطان عليا وعتابته على التأخير ووجدته نايم، فقررت غناء الأغنية كاملة بصوتي، وكانت اغنية دويتو مع بهاء سلطان".



وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي، النجم تامر حسني في لقاء استثنائي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، يذاع اليوم، الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة cbc.

ويتحدث تامر حسنى خلال اللقاء عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار عشرين عاما، منذ ظهوره على الساحة الفنية.

